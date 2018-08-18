RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2012201320142015

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:26

  investorkiev написав:airmax78


а зачем вы вообще покупаете недвижимость в Киеве?
Очевидно же, что с таким развитым чуством прекрасного и перфекционизмом с одной стороны, и огромным количеством вильнолюдей с другой стороны - вы обречены страдать, видя как ушатывают любой дом, в котором ваша прэлэсть...
Ушатали Голосуху, ушатали Ричмонд - очевидно что ушатают и тот дом, где сейчас вы купили.

Вложите деньги лучше во что-то прекрасное, сферическое в вакууме, которое не испортят вильнолюды. Может в акции, евробонды. Может в недвижимость в стране, где вечнозеленые луга, лучшая экология и очень строгие законы. Зачем вы себя мучаете?

Я же написал: делаю последнюю попытку. Если и в этот раз не удастся прописаться в Киеве - сдамся и уеду.
airmax78
 
Повідомлень: 32040
З нами з: 25.10.12
Подякував: 819 раз.
Подякували: 3699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:32

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:airmax78


а зачем вы вообще покупаете недвижимость в Киеве?
Очевидно же, что с таким развитым чуством прекрасного и перфекционизмом с одной стороны, и огромным количеством вильнолюдей с другой стороны - вы обречены страдать, видя как ушатывают любой дом, в котором ваша прэлэсть...
Ушатали Голосуху, ушатали Ричмонд - очевидно что ушатают и тот дом, где сейчас вы купили.

Вложите деньги лучше во что-то прекрасное, сферическое в вакууме, которое не испортят вильнолюды. Может в акции, евробонды. Может в недвижимость в стране, где вечнозеленые луга, лучшая экология и очень строгие законы. Зачем вы себя мучаете?

Я же написал: делаю последнюю попытку. Если и в этот раз не удастся прописаться в Киеве - сдамся и уеду.


Макс, вы мне симпатичны! а давайте вместе уедем на край света!

Продадим все к чертям, даже не будем ждать ракеты - и возьмем билеты в один конец (каким нибудь Катар Аирвейз), куда-нибудь на острова Филипины или Тайланда, ну или пусть Новая Зеландия.

Больше в жизни ничего не услышим об опостыливших рожах наших чиновников, не могущих справиться с надстройкой над самым центральным домом в городе, зато ворующих вагонами.

Только сумасшедшая природа, чистая экология, лучшее в мире масло и молоко, океан, морепродукты, рыбалки на яхте на голубого мерлина...
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 13 жов, 2019 12:32, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 06.03.19
Подякував: 45 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:32

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:airmax78


а зачем вы вообще покупаете недвижимость в Киеве?
Очевидно же, что с таким развитым чуством прекрасного и перфекционизмом с одной стороны, и огромным количеством вильнолюдей с другой стороны - вы обречены страдать, видя как ушатывают любой дом, в котором ваша прэлэсть...
Ушатали Голосуху, ушатали Ричмонд - очевидно что ушатают и тот дом, где сейчас вы купили.

Вложите деньги лучше во что-то прекрасное, сферическое в вакууме, которое не испортят вильнолюды. Может в акции, евробонды. Может в недвижимость в стране, где вечнозеленые луга, лучшая экология и очень строгие законы. Зачем вы себя мучаете?

Я же написал: делаю последнюю попытку. Если и в этот раз не удастся прописаться в Киеве - сдамся и уеду.

макс, снимитесь с якоря, киевская регистрация не есть грааль. уже давно...
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 09.11.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:44

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:airmax78


а зачем вы вообще покупаете недвижимость в Киеве?
Очевидно же, что с таким развитым чуством прекрасного и перфекционизмом с одной стороны, и огромным количеством вильнолюдей с другой стороны - вы обречены страдать, видя как ушатывают любой дом, в котором ваша прэлэсть...
Ушатали Голосуху, ушатали Ричмонд - очевидно что ушатают и тот дом, где сейчас вы купили.

Вложите деньги лучше во что-то прекрасное, сферическое в вакууме, которое не испортят вильнолюды. Может в акции, евробонды. Может в недвижимость в стране, где вечнозеленые луга, лучшая экология и очень строгие законы. Зачем вы себя мучаете?

Я же написал: делаю последнюю попытку. Если и в этот раз не удастся прописаться в Киеве - сдамся и уеду.


Макс, вы мне симпатичны! а давайте вместе уедем на край света!

Продадим все к чертям, даже не будем ждать ракеты - и возьмем билеты в один конец (каким нибудь Катар Аирвейз), куда-нибудь на острова Филипины или Тайланда, ну или пусть Новая Зеландия.

Больше в жизни ничего не услышим об опостыливших рожах наших чиновников, не могущих справиться с надстройкой над самым центральным домом в городе, зато ворующих вагонами.

Только сумасшедшая природа, чистая экология, лучшее в мире масло и молоко, океан, морепродукты, рыбалки на яхте на голубого мерлина...

Звучит заманчиво. Но я, пока, не могу себе позволить выйти на пенсию. Поэтому в один конец могу только вслед за работой. А, к сожалению, в местах с сумасшедшей экологией с работой для меня туговато. Поэтому делаю последнюю попытку. Если опять все плохо - продаю и тикаю куда глаза глядят (а они на Поскот на самом деле всегда глядят - на подаренную мне Сомиком и Юрой родину).
airmax78
 
Повідомлень: 32040
З нами з: 25.10.12
Подякував: 819 раз.
Подякували: 3699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

какие пристройки какие надстройки??

Украинцев оставят без госстандартов

https://news.finance.ua/ru/news/-/45771 ... standartov
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 09.11.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:46

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Я же написал: делаю последнюю попытку. Если и в этот раз не удастся прописаться в Киеве - сдамся и уеду.

макс, снимитесь с якоря, киевская регистрация не есть грааль. уже давно...

Да меня и не зарегистрируют. Это целое дело оказалось - в Киеве зарегистрироваться. "Прописаться" - в переносном смысле.
airmax78
 
Повідомлень: 32040
З нами з: 25.10.12
Подякував: 819 раз.
Подякували: 3699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав::arrow:
  hume написав:
  investorkiev написав:Читаю Фейсбук и ржу!!

Уже все чиновники пишут про ту надстройку на крыше дома на Майдане, которую вчера обсуждали))

Максим Бахматов (вроде новый зам.мера?) уже прямо грозится дойти до премьер-министра)))))

Бацька лично картошку перебирает, а у нас Зе должен лично следить за всеми пристройками)))

А когда то эта страна отправляла людей в космос... сик транзит глория мунди...

Делай, шо хочешь и шли всех на йух. Банановая республика, у кого больше дубина тот и прав.


http://m.kievvlast.com.ua/news/na-skand ... -raspravoj



рассказал, что на стройку пытался попасть инспектор по благоустройству, однако, его не только не пустили, но и угрожали физической расправой. Полиция уже якобы возбудила дело по факту получения инспектором в свой адрес 

Ну это тупо вызов власти и обществу. Такое заголение своих причиндалов в праймтайм на первом канале с ухмылкой: "любуйтесь и ни хрена вы мне не сделаете".
А вы смотрели видео Шария об отжатии земли? Вчерашнее... Я посмотрел и... Мягко Говоря очень расстроился... И как вам инфо о спонсировании СН? Задумался о том, что лично для меня у Украины это последний шанс. Если ничего не поменяется - бай бай!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 147
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2012201320142015
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1660, 1661, 1662
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16618 2617943
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2019 10:38
shapo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8027
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183947
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (89)
13.10.2019 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.