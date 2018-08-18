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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 13 жов, 2019 12:26
investorkiev написав:airmax78
а зачем вы вообще покупаете недвижимость в Киеве?
Очевидно же, что с таким развитым чуством прекрасного и перфекционизмом с одной стороны, и огромным количеством вильнолюдей с другой стороны - вы обречены страдать, видя как ушатывают любой дом, в котором ваша прэлэсть...
Ушатали Голосуху, ушатали Ричмонд - очевидно что ушатают и тот дом, где сейчас вы купили.
Вложите деньги лучше во что-то прекрасное, сферическое в вакууме, которое не испортят вильнолюды. Может в акции, евробонды. Может в недвижимость в стране, где вечнозеленые луга, лучшая экология и очень строгие законы. Зачем вы себя мучаете?
Я же написал: делаю последнюю попытку. Если и в этот раз не удастся прописаться в Киеве - сдамся и уеду.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 12:32
airmax78 написав: investorkiev написав:airmax78
а зачем вы вообще покупаете недвижимость в Киеве?
Очевидно же, что с таким развитым чуством прекрасного и перфекционизмом с одной стороны, и огромным количеством вильнолюдей с другой стороны - вы обречены страдать, видя как ушатывают любой дом, в котором ваша прэлэсть...
Ушатали Голосуху, ушатали Ричмонд - очевидно что ушатают и тот дом, где сейчас вы купили.
Вложите деньги лучше во что-то прекрасное, сферическое в вакууме, которое не испортят вильнолюды. Может в акции, евробонды. Может в недвижимость в стране, где вечнозеленые луга, лучшая экология и очень строгие законы. Зачем вы себя мучаете?
Я же написал: делаю последнюю попытку. Если и в этот раз не удастся прописаться в Киеве - сдамся и уеду.
Макс, вы мне симпатичны! а давайте вместе уедем на край света!
Продадим все к чертям, даже не будем ждать ракеты - и возьмем билеты в один конец (каким нибудь Катар Аирвейз), куда-нибудь на острова Филипины или Тайланда, ну или пусть Новая Зеландия.
Больше в жизни ничего не услышим об опостыливших рожах наших чиновников, не могущих справиться с надстройкой над самым центральным домом в городе, зато ворующих вагонами.
Только сумасшедшая природа, чистая экология, лучшее в мире масло и молоко, океан, морепродукты, рыбалки на яхте на голубого мерлина...
Востаннє редагувалось investorkiev
в Нед 13 жов, 2019 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 12:32
airmax78 написав: investorkiev написав:airmax78
а зачем вы вообще покупаете недвижимость в Киеве?
Очевидно же, что с таким развитым чуством прекрасного и перфекционизмом с одной стороны, и огромным количеством вильнолюдей с другой стороны - вы обречены страдать, видя как ушатывают любой дом, в котором ваша прэлэсть...
Ушатали Голосуху, ушатали Ричмонд - очевидно что ушатают и тот дом, где сейчас вы купили.
Вложите деньги лучше во что-то прекрасное, сферическое в вакууме, которое не испортят вильнолюды. Может в акции, евробонды. Может в недвижимость в стране, где вечнозеленые луга, лучшая экология и очень строгие законы. Зачем вы себя мучаете?
Я же написал: делаю последнюю попытку. Если и в этот раз не удастся прописаться в Киеве - сдамся и уеду.
макс, снимитесь с якоря, киевская регистрация не есть грааль. уже давно...
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Додано: Нед 13 жов, 2019 12:44
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev написав:airmax78
а зачем вы вообще покупаете недвижимость в Киеве?
Очевидно же, что с таким развитым чуством прекрасного и перфекционизмом с одной стороны, и огромным количеством вильнолюдей с другой стороны - вы обречены страдать, видя как ушатывают любой дом, в котором ваша прэлэсть...
Ушатали Голосуху, ушатали Ричмонд - очевидно что ушатают и тот дом, где сейчас вы купили.
Вложите деньги лучше во что-то прекрасное, сферическое в вакууме, которое не испортят вильнолюды. Может в акции, евробонды. Может в недвижимость в стране, где вечнозеленые луга, лучшая экология и очень строгие законы. Зачем вы себя мучаете?
Я же написал: делаю последнюю попытку. Если и в этот раз не удастся прописаться в Киеве - сдамся и уеду.
Макс, вы мне симпатичны! а давайте вместе уедем на край света!
Продадим все к чертям, даже не будем ждать ракеты - и возьмем билеты в один конец (каким нибудь Катар Аирвейз), куда-нибудь на острова Филипины или Тайланда, ну или пусть Новая Зеландия.
Больше в жизни ничего не услышим об опостыливших рожах наших чиновников, не могущих справиться с надстройкой над самым центральным домом в городе, зато ворующих вагонами.
Только сумасшедшая природа, чистая экология, лучшее в мире масло и молоко, океан, морепродукты, рыбалки на яхте на голубого мерлина...
Звучит заманчиво. Но я, пока, не могу себе позволить выйти на пенсию. Поэтому в один конец могу только вслед за работой. А, к сожалению, в местах с сумасшедшей экологией с работой для меня туговато. Поэтому делаю последнюю попытку. Если опять все плохо - продаю и тикаю куда глаза глядят (а они на Поскот на самом деле всегда глядят - на подаренную мне Сомиком и Юрой родину).
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Додано: Нед 13 жов, 2019 12:45
какие пристройки какие надстройки??
Украинцев оставят без госстандартовhttps://news.finance.ua/ru/news/-/45771 ... standartov
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plugatyrev
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Додано: Нед 13 жов, 2019 12:46
plugatyrev написав: airmax78 написав:
Я же написал: делаю последнюю попытку. Если и в этот раз не удастся прописаться в Киеве - сдамся и уеду.
макс, снимитесь с якоря, киевская регистрация не есть грааль. уже давно...
Да меня и не зарегистрируют. Это целое дело оказалось - в Киеве зарегистрироваться. "Прописаться" - в переносном смысле.
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airmax78
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Додано: Нед 13 жов, 2019 13:50
airmax78 написав: moldashavanin написав:
Разве государство не списала со своего Баланса дома и передало на баланс ОСББ ?
Ваш дом - делайте , что хотите . Государство не имеет никакого отношения к дому .
или я что-то путаю ?
О, яркий представитель 2й группы.
разве власть не списала со своего Баланса эти дома ? ( вполне законно )
и куда и как она их записала ?
вы мне лепите про вторую группу .
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Додано: Нед 13 жов, 2019 14:07
moldashavanin написав: airmax78 написав: moldashavanin написав:
Разве государство не списала со своего Баланса дома и передало на баланс ОСББ ?
Ваш дом - делайте , что хотите . Государство не имеет никакого отношения к дому .
или я что-то путаю ?
О, яркий представитель 2й группы.
разве власть не списала со своего Баланса эти дома ? ( вполне законно )
и куда и как она их записала ?
вы мне лепите про вторую группу .
Т.е. если дома находятся на балансе какого-нибудь ЖЭО/УК, то на них больше украинское законодательство не распространяется?
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airmax78
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Додано: Нед 13 жов, 2019 14:13
5396669 написав:
вы смотрели видео Шария об отжатии земли? Вчерашнее... Я посмотрел и... Мягко Говоря очень расстроился... И как вам инфо о спонсировании СН? Задумался о том, что лично для меня у Украины это последний шанс. Если ничего не поменяется - бай бай!
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Больше всего пугает не отжатие земли, а такие соотечественники с хлопком в голове, фанаты шария и прочий сброд.
главное оружие рашистов - ложь
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