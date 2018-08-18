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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2013201420152016

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.youtube.com/watch?v=vll3E_ct0cI
В районе 1000 на метре ремонтик при том что экономия на всем жесточайшая... Что пля происходит?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:30

  airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=vll3E_ct0cI
В районе 1000 на метре ремонтик при том что экономия на всем жесточайшая... Что пля происходит?

Это Россия, не равняйте
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:30

  airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=vll3E_ct0cI
В районе 1000 на метре ремонтик при том что экономия на всем жесточайшая... Что пля происходит?

а вас смотрю в Москву так и тянет.

Дам совет: покупайте там сразу с ремонтом, не потянете даже организационно ремонт в таком городе.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:57

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=vll3E_ct0cI
В районе 1000 на метре ремонтик при том что экономия на всем жесточайшая... Что пля происходит?

а вас смотрю в Москву так и тянет.

Дам совет: покупайте там сразу с ремонтом, не потянете даже организационно ремонт в таком городе.

Да не тянет меня в Москву совершенно. Просто все каналы про ремонт в ютьбе вещают отттуда. Назовите хоть один приличный украинский? Мне постоянно какая-то Виктория Файнблат вылезает. Как-то глянул - хватило меня на 2 минуты.
P.S. А квартиру в Москве - понятно что только с ремонтом покупать буду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:17

  airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=vll3E_ct0cI
В районе 1000 на метре ремонтик при том что экономия на всем жесточайшая... Что пля происходит?

но какого Х не утопили стояки отопления в стены ну или в короба не убрали?
в кухне еще и чёрного цвета ппц... :shock:

плитка в с/у тоже "веселая"...к чему она?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:22

  airmax78 написав:P.S. А квартиру в Москве - понятно что только с ремонтом покупать буду.


там новая башня в сити скоро достроится - берите там. Явно лучше чем ваша текущая прэлэсть.

Фасады не изуродуют - там с этим строго. Сверхскоростные лифты, панорамные окна, центральное кондиционирование, в соседних башнях - офисы самых гламурных "ростовских прачечных", фитнесы, рестики, торговый центр с кинотеатром. Есть подземный паркинг, но его цена вам не понравится...
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investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:25

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=vll3E_ct0cI
В районе 1000 на метре ремонтик при том что экономия на всем жесточайшая... Что пля происходит?

но какого Х не утопили стояки отопления в стены ну или в короба не убрали?
в кухне еще и чёрного цвета ппц... :shock:

плитка в с/у тоже "веселая"...к чему она?

А аутентичный кирпич в комнатах? В коридоре красный хорошо смотрится (есть подозрение что это клинкерная плитка), но тот что белой краской покрашен... Представляю какие там в итоге ровные стены. Потолки вообще стороной обошли. Сантехника с Али Экспресс (год ремонту со смесителя уже начала сходить краска)... Недорогая мебель. Ну куда там можно было засунуть 1куе на метре? Разве что тетенька уже продает эту квартиру и набивает цену.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:30

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:P.S. А квартиру в Москве - понятно что только с ремонтом покупать буду.


там новая башня в сити скоро достроится - берите там. Явно лучше чем ваша текущая прэлэсть.

Фасады не изуродуют - там с этим строго. Сверхскоростные лифты, панорамные окна, центральное кондиционирование, в соседних башнях - офисы самых гламурных "ростовских прачечных", фитнесы, рестики, торговый центр с кинотеатром. Есть подземный паркинг, но его цена вам не понравится...

В гробу я видал этот Москва-Сити с его ценами.
P.S. В Капотне смотрю. Там все нравится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:36

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:P.S. А квартиру в Москве - понятно что только с ремонтом покупать буду.


там новая башня в сити скоро достроится - берите там. Явно лучше чем ваша текущая прэлэсть.

Фасады не изуродуют - там с этим строго. Сверхскоростные лифты, панорамные окна, центральное кондиционирование, в соседних башнях - офисы самых гламурных "ростовских прачечных", фитнесы, рестики, торговый центр с кинотеатром. Есть подземный паркинг, но его цена вам не понравится...

В гробу я видал этот Москва-Сити с его ценами.
P.S. В Капотне смотрю. Там все нравится.


Макс, на фотке Капотня.
Ну его нафиг, ту Москву, и чего вас на ней так переклинило?
Прямо как фото из ада... Троя и то повеселее.

ЗЫ а по чем там кстати квартиры, что вы смотрите?

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investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:44

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:В гробу я видал этот Москва-Сити с его ценами.
P.S. В Капотне смотрю. Там все нравится.


Макс, на фотке Капотня.
Ну его нафиг, ту Москву, и чего вас на ней так переклинило?
Прямо как фото из ада... Троя и то повеселее.

ЗЫ а по чем там кстати квартиры, что вы смотрите?

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Шикарная треха в панельном теплом доме 14й этаж "заходи и живи" - всего 130куе. И торг никто не отменял!
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