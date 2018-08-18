Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=vll3E_ct0cI В районе 1000 на метре ремонтик при том что экономия на всем жесточайшая... Что пля происходит?
а вас смотрю в Москву так и тянет.
Дам совет: покупайте там сразу с ремонтом, не потянете даже организационно ремонт в таком городе.
Да не тянет меня в Москву совершенно. Просто все каналы про ремонт в ютьбе вещают отттуда. Назовите хоть один приличный украинский? Мне постоянно какая-то Виктория Файнблат вылезает. Как-то глянул - хватило меня на 2 минуты. P.S. А квартиру в Москве - понятно что только с ремонтом покупать буду.
airmax78 написав:P.S. А квартиру в Москве - понятно что только с ремонтом покупать буду.
там новая башня в сити скоро достроится - берите там. Явно лучше чем ваша текущая прэлэсть.
Фасады не изуродуют - там с этим строго. Сверхскоростные лифты, панорамные окна, центральное кондиционирование, в соседних башнях - офисы самых гламурных "ростовских прачечных", фитнесы, рестики, торговый центр с кинотеатром. Есть подземный паркинг, но его цена вам не понравится...
airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=vll3E_ct0cI В районе 1000 на метре ремонтик при том что экономия на всем жесточайшая... Что пля происходит?
но какого Х не утопили стояки отопления в стены ну или в короба не убрали? в кухне еще и чёрного цвета ппц...
плитка в с/у тоже "веселая"...к чему она?
А аутентичный кирпич в комнатах? В коридоре красный хорошо смотрится (есть подозрение что это клинкерная плитка), но тот что белой краской покрашен... Представляю какие там в итоге ровные стены. Потолки вообще стороной обошли. Сантехника с Али Экспресс (год ремонту со смесителя уже начала сходить краска)... Недорогая мебель. Ну куда там можно было засунуть 1куе на метре? Разве что тетенька уже продает эту квартиру и набивает цену.
airmax78 написав:P.S. А квартиру в Москве - понятно что только с ремонтом покупать буду.
там новая башня в сити скоро достроится - берите там. Явно лучше чем ваша текущая прэлэсть.
Фасады не изуродуют - там с этим строго. Сверхскоростные лифты, панорамные окна, центральное кондиционирование, в соседних башнях - офисы самых гламурных "ростовских прачечных", фитнесы, рестики, торговый центр с кинотеатром. Есть подземный паркинг, но его цена вам не понравится...
В гробу я видал этот Москва-Сити с его ценами. P.S. В Капотне смотрю. Там все нравится.
airmax78 написав:P.S. А квартиру в Москве - понятно что только с ремонтом покупать буду.
там новая башня в сити скоро достроится - берите там. Явно лучше чем ваша текущая прэлэсть.
Фасады не изуродуют - там с этим строго. Сверхскоростные лифты, панорамные окна, центральное кондиционирование, в соседних башнях - офисы самых гламурных "ростовских прачечных", фитнесы, рестики, торговый центр с кинотеатром. Есть подземный паркинг, но его цена вам не понравится...
В гробу я видал этот Москва-Сити с его ценами. P.S. В Капотне смотрю. Там все нравится.
Макс, на фотке Капотня. Ну его нафиг, ту Москву, и чего вас на ней так переклинило? Прямо как фото из ада... Троя и то повеселее.