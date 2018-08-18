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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2015201620172018>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну круша на этом фоне вообще курорт )))
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:09

  investorkiev написав:
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С круш на мусорозавод вид плюс минус. Много похожих мест можно найти, но все они будут на окраинах.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:18

"Шторы решают"(с)
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:22

  hume написав:
  investorkiev написав:
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С круш на мусорозавод вид плюс минус. Много похожих мест можно найти, но все они будут на окраинах.


та да
вот например мусорозавод и круши
https://youtu.be/-eA3md82ScE
а вот лесной, где я провел 10 лет от звонка до звонка
https://youtu.be/_-Zwdh0cdOc
обе локации возле метро, обе левый берег
тока на лесном плотность населения в раза три минимум меньше и экология на несколько порядков лучше
но говорят шо на похе самая рентабельная недвига
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:35

  kingkongovets написав:[
обе локации возле метро, обе левый берег
тока на лесном плотность населения в раза три минимум меньше и экология на несколько порядков лучше
но говорят шо на похе самая рентабельная недвига

Сам гонял там на веле, довольно неплохо. Зелени море, застройка преимущественно 9этажками, общага с молодняком, но то такэ. Но ПОХ решает, хз почему, уже полностью верю в то, что наш народ любит страдать, и процентов 70 идиоты.
Востаннє редагувалось hume в Нед 13 жов, 2019 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:37

  investorkiev написав:["ростовских прачечных", фитнесы, [i]рестики[/i], торговый центр с кинотеатром. Есть подземный паркинг, но его цена вам не понравится...
[

Трибека, что за х., я в последнее время это слово слышал исключительно от московских девок, с которыми иногда поддерживаю связь. Это пздц -рестик где вы понабирались их
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:40

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=vll3E_ct0cI
В районе 1000 на метре ремонтик при том что экономия на всем жесточайшая... Что пля происходит?

но какого Х не утопили стояки отопления в стены ну или в короба не убрали?
в кухне еще и чёрного цвета ппц... :shock:

плитка в с/у тоже "веселая"...к чему она?

А аутентичный кирпич в комнатах? В коридоре красный хорошо смотрится (есть подозрение что это клинкерная плитка), но тот что белой краской покрашен... Представляю какие там в итоге ровные стены. Потолки вообще стороной обошли. Сантехника с Али Экспресс (год ремонту со смесителя уже начала сходить краска)... Недорогая мебель. Ну куда там можно было засунуть 1куе на метре? Разве что тетенька уже продает эту квартиру и набивает цену.

ну треш типа сантехники и электрофурнитуры с Али даже обсуждать не хочу..
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:42

  airmax78 написав:"Шторы решают"(с)
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просится наливной пол с рисунком-продолжением "штор"... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:46

  hume написав:Сам гонял там на веле, довольно неплохо. Зелени море, застройка преимущественно 9этажками, общага с молодняком, но то такэ. Но ПОХ решает, хз почему, уже полностью верю в то, что наш народ любит страдать.

Можно говорить о феномене ПОХа.
Как то спросил квартиранта (айти, 29 лет, тянет весьма солидный бюджет на аренду) который раньше снимал на ПОХе - А чего на ПОХе медом или гаавном помазано? В чём секрет популярности?
Ответил, что просто там все его кореша живут - снимают.
Социализация получается, место компактного содержания молодежи.
Востаннє редагувалось UA в Нед 13 жов, 2019 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:47

Просто в качестве воскресного офф-топа. И в обычной панельке на Березняках можно сделать маленький Версаль.
https://rieltor.ua/flats-rent/view/9278804/
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