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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 жов, 2019 17:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну круша на этом фоне вообще курорт )))
Додано: Нед 13 жов, 2019 18:09
Додано: Нед 13 жов, 2019 18:22
та да
вот например мусорозавод и круши
а вот лесной, где я провел 10 лет от звонка до звонка
обе локации возле метро, обе левый берег
тока на лесном плотность населения в раза три минимум меньше и экология на несколько порядков лучше
но говорят шо на похе самая рентабельная недвига
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 13 жов, 2019 18:35
Сам гонял там на веле, довольно неплохо. Зелени море, застройка преимущественно 9этажками, общага с молодняком, но то такэ. Но ПОХ решает, хз почему, уже полностью верю в то, что наш народ любит страдать, и процентов 70 идиоты.
Востаннє редагувалось hume в Нед 13 жов, 2019 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 жов, 2019 18:37
Трибека, что за х., я в последнее время это слово слышал исключительно от московских девок, с которыми иногда поддерживаю связь. Это пздц -рестик где вы понабирались их
Додано: Нед 13 жов, 2019 18:40
ну треш типа сантехники и электрофурнитуры с Али даже обсуждать не хочу..
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 13 жов, 2019 18:42
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 13 жов, 2019 18:46
Можно говорить о феномене ПОХа.
Как то спросил квартиранта (айти, 29 лет, тянет весьма солидный бюджет на аренду) который раньше снимал на ПОХе - А чего на ПОХе медом или гаавном помазано? В чём секрет популярности?
Ответил, что просто там все его кореша живут - снимают.
Социализация получается, место компактного содержания молодежи.
Востаннє редагувалось UA в Нед 13 жов, 2019 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 жов, 2019 18:47
Просто в качестве воскресного офф-топа. И в обычной панельке на Березняках можно сделать маленький Версаль.
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