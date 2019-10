Додано: Нед 13 жов, 2019 18:22

С круш на мусорозавод вид плюс минус. Много похожих мест можно найти, но все они будут на окраинах. С круш на мусорозавод вид плюс минус. Много похожих мест можно найти, но все они будут на окраинах.



та да

вот например мусорозавод и круши

https://youtu.be/-eA3md82ScE

а вот лесной, где я провел 10 лет от звонка до звонка

https://youtu.be/_-Zwdh0cdOc

обе локации возле метро, обе левый берег

тока на лесном плотность населения в раза три минимум меньше и экология на несколько порядков лучше

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.