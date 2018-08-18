Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
С круш на мусорозавод вид плюс минус. Много похожих мест можно найти, но все они будут на окраинах.
та да вот например мусорозавод и круши https://youtu.be/-eA3md82ScE а вот лесной, где я провел 10 лет от звонка до звонка https://youtu.be/_-Zwdh0cdOc обе локации возле метро, обе левый берег тока на лесном плотность населения в раза три минимум меньше и экология на несколько порядков лучше но говорят шо на похе самая рентабельная недвига
до тех пор пока у подобных роликов будет по 357 просмотров за неделю все будет тип-топ. кста , что там слышно про пно?
hume написав:Сам гонял там на веле, довольно неплохо. Зелени море, застройка преимущественно 9этажками, общага с молодняком, но то такэ. Но ПОХ решает, хз почему, уже полностью верю в то, что наш народ любит страдать.
Можно говорить о феномене ПОХа. Как то спросил квартиранта (айти, 29 лет, тянет весьма солидный бюджет на аренду) который раньше снимал на ПОХе - А чего на ПОХе медом или гаавном помазано? В чём секрет популярности? Ответил, что просто там все его кореша живут - снимают. Социализация получается, место компактного содержания молодежи.
тренд, мейнстрим, коллективное бессознательное - вот это вот все но если относиться к недвиге, как товару аля первый, то надо ориентироваться именно на это, а не на свои собственные ощущения цена рулит
зы: а кан вот например сам создает тренды - и молодец мопы, фасады, рюшики и свистелки с перделками и продают воздух по 1600 в опе кросавчеги
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
artlife написав:Просто в качестве воскресного офф-топа. И в обычной панельке на Березняках можно сделать маленький Версаль. [/url]
Понял бы такое в 2000 году, даже в 2005м, но в 2019м, в эру интернета в каждом утюге... Это же правило #0: никаких ремонтов в классическом стиле в многоквартирных домах, тем более в панели, тем более когда бюджета хватает только на пенопластовую лепнину.
UA написав:Можно говорить о феномене ПОХа. Как то спросил квартиранта (айти, 29 лет, тянет весьма солидный бюджет на аренду) который раньше снимал на ПОХе - А чего на ПОХе медом или гаавном помазано? В чём секрет популярности? Ответил, что просто там все его кореша живут - снимают. Социализация получается, место компактного содержания молодежи.
тренд, мейнстрим, коллективное бессознательное - вот это вот все но если относиться к недвиге, как товару аля первый, то надо ориентироваться именно на это, а не на свои собственные ощущения цена рулит
зы: а кан вот например сам создает тренды - и молодец мопы, фасады, рюшики и свистелки с перделками и продают воздух по 1600 в опе кросавчеги