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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2015201620172018

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:55

  kingkongovets написав:
  hume написав:
  investorkiev написав:
Зображення

С круш на мусорозавод вид плюс минус. Много похожих мест можно найти, но все они будут на окраинах.


та да
вот например мусорозавод и круши
https://youtu.be/-eA3md82ScE
а вот лесной, где я провел 10 лет от звонка до звонка
https://youtu.be/_-Zwdh0cdOc
обе локации возле метро, обе левый берег
тока на лесном плотность населения в раза три минимум меньше и экология на несколько порядков лучше
но говорят шо на похе самая рентабельная недвига

до тех пор пока у подобных роликов будет по 357 просмотров за неделю все будет тип-топ. кста , что там слышно про пно? :twisted:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:04

  UA написав:
  hume написав:Сам гонял там на веле, довольно неплохо. Зелени море, застройка преимущественно 9этажками, общага с молодняком, но то такэ. Но ПОХ решает, хз почему, уже полностью верю в то, что наш народ любит страдать.

Можно говорить о феномене ПОХа.
Как то спросил квартиранта (айти, 29 лет, тянет весьма солидный бюджет на аренду) который раньше снимал на ПОХе - А чего на ПОХе медом или гаавном помазано? В чём секрет популярности?
Ответил, что просто там все его кореша живут - снимают.
Социализация получается, место компактного содержания молодежи.


тренд, мейнстрим, коллективное бессознательное - вот это вот все
но если относиться к недвиге, как товару аля первый, то надо ориентироваться именно на это, а не на свои собственные ощущения
цена рулит

зы: а кан вот например сам создает тренды - и молодец
мопы, фасады, рюшики и свистелки с перделками
и продают воздух по 1600 в опе
кросавчеги
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:11

  artlife написав:Просто в качестве воскресного офф-топа. И в обычной панельке на Березняках можно сделать маленький Версаль.
Зображення[/url]

Понял бы такое в 2000 году, даже в 2005м, но в 2019м, в эру интернета в каждом утюге... Это же правило #0: никаких ремонтов в классическом стиле в многоквартирных домах, тем более в панели, тем более когда бюджета хватает только на пенопластовую лепнину.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:22

  kingkongovets написав:
  UA написав:Можно говорить о феномене ПОХа.
Как то спросил квартиранта (айти, 29 лет, тянет весьма солидный бюджет на аренду) который раньше снимал на ПОХе - А чего на ПОХе медом или гаавном помазано? В чём секрет популярности?
Ответил, что просто там все его кореша живут - снимают.
Социализация получается, место компактного содержания молодежи.


тренд, мейнстрим, коллективное бессознательное - вот это вот все
но если относиться к недвиге, как товару аля первый, то надо ориентироваться именно на это, а не на свои собственные ощущения
цена рулит

зы: а кан вот например сам создает тренды - и молодец
мопы, фасады, рюшики и свистелки с перделками
и продают воздух по 1600 в опе
кросавчеги

Понять мотивы понаха может только другой понаех.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:28

  airmax78 написав:Понял бы такое в 2000 году, даже в 2005м, но в 2019м, в эру интернета в каждом утюге... Это же правило #0: никаких ремонтов в классическом стиле в многоквартирных домах, тем более в панели, тем более когда бюджета хватает только на пенопластовую лепнину.


В объявлении пишут, что "на стенах выполнена авторская лепнина (с позолотой) полностью ручной работы (и что не маловажно - из натуральных материалов)". В общем, на это еще и деньги потрачены. Остальное, где нет лепнины, в целом, соответствует https://www.country.ua/rent/flat/3576037.html
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:33

  artlife написав:
  airmax78 написав:Понял бы такое в 2000 году, даже в 2005м, но в 2019м, в эру интернета в каждом утюге... Это же правило #0: никаких ремонтов в классическом стиле в многоквартирных домах, тем более в панели, тем более когда бюджета хватает только на пенопластовую лепнину.


В объявлении пишут, что "на стенах выполнена авторская лепнина (с позолотой) полностью ручной работы (и что не маловажно - из натуральных материалов)". В общем, на это еще и деньги потрачены. Остальное, где нет лепнины, в целом, соответствует https://www.country.ua/rent/flat/3576037.html


та шо вы понимаете, от таких интерьеров у баб ноги сами раздвигаются... Только нет почему то большой кровати 2*2 с металическим изголовьем, чтобы наручники было удобно пристегивать ;)
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:40

  investorkiev написав:
  artlife написав:
  airmax78 написав:Понял бы такое в 2000 году, даже в 2005м, но в 2019м, в эру интернета в каждом утюге... Это же правило #0: никаких ремонтов в классическом стиле в многоквартирных домах, тем более в панели, тем более когда бюджета хватает только на пенопластовую лепнину.


В объявлении пишут, что "на стенах выполнена авторская лепнина (с позолотой) полностью ручной работы (и что не маловажно - из натуральных материалов)". В общем, на это еще и деньги потрачены. Остальное, где нет лепнины, в целом, соответствует https://www.country.ua/rent/flat/3576037.html


та шо вы понимаете, от таких интерьеров у баб ноги сами раздвигаются... Только нет почему то большой кровати 2*2 с металическим изголовьем, чтобы наручники было удобно пристегивать ;)

от жеж я вася, надо было железную койку варить . а я все ясень да ясень... :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:52

  plugatyrev написав:
  investorkiev написав:
  artlife написав:В объявлении пишут, что "на стенах выполнена авторская лепнина (с позолотой) полностью ручной работы (и что не маловажно - из натуральных материалов)". В общем, на это еще и деньги потрачены. Остальное, где нет лепнины, в целом, соответствует https://www.country.ua/rent/flat/3576037.html


та шо вы понимаете, от таких интерьеров у баб ноги сами раздвигаются... Только нет почему то большой кровати 2*2 с металическим изголовьем, чтобы наручники было удобно пристегивать ;)

от жеж я вася, надо было железную койку варить . а я все ясень да ясень... :mrgreen:


Так это Ваша кровать из ясеня на фото?
https://www.facebook.com/groups/1500652 ... 800594221/
Там еще комментарии огонь. :D
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 20:16

artlife ну там же не 2х2 :evil: вот сейчас абидно было :twisted:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 20:29

  plugatyrev написав:artlife ну там же не 2х2 :evil: вот сейчас абидно было :twisted:

Это была шутка. Конечно же, это не Вы. У Вас и размер кровати другой.
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