Додано: Нед 13 жов, 2019 19:04

UA написав: hume написав: Сам гонял там на веле, довольно неплохо. Зелени море, застройка преимущественно 9этажками, общага с молодняком, но то такэ. Но ПОХ решает, хз почему, уже полностью верю в то, что наш народ любит страдать.

Можно говорить о феномене ПОХа.

Как то спросил квартиранта (айти, 29 лет, тянет весьма солидный бюджет на аренду) который раньше снимал на ПОХе - А чего на ПОХе медом или гаавном помазано? В чём секрет популярности?

Ответил, что просто там все его кореша живут - снимают.

тренд, мейнстрим, коллективное бессознательное - вот это вот все

но если относиться к недвиге, как товару аля первый, то надо ориентироваться именно на это, а не на свои собственные ощущения

цена рулит



зы: а кан вот например сам создает тренды - и молодец

мопы, фасады, рюшики и свистелки с перделками

и продают воздух по 1600 в опе

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.