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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 жов, 2019 23:05
hume написав: kingkongovets написав:
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обе локации возле метро, обе левый берег
тока на лесном плотность населения в раза три минимум меньше и экология на несколько порядков лучше
но говорят шо на похе самая рентабельная недвига
Сам гонял там на веле, довольно неплохо. Зелени море, застройка преимущественно 9этажками, общага с молодняком, но то такэ. Но ПОХ решает, хз почему, уже полностью верю в то, что наш народ любит страдать, и процентов 70 идиоты.
Это все, потому что на Лесном нет ни одного ТРЦ. Но как раз сейчас там у метро строят его, причем будет крупный, и даже с Икеей на борту. Урбан парк ракетой вверх... Гм... Когда-нибудь... Как достроят, так и сразу)
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