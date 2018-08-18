и размер и кровать и антидепрессанты не пропускаю ))
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Додано: Нед 13 жов, 2019 21:39
Додано: Нед 13 жов, 2019 23:05
Это все, потому что на Лесном нет ни одного ТРЦ. Но как раз сейчас там у метро строят его, причем будет крупный, и даже с Икеей на борту. Урбан парк ракетой вверх... Гм... Когда-нибудь... Как достроят, так и сразу)
Додано: Пон 14 жов, 2019 07:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всем ку. Меня знаете - я не рекламирую. Если у кого был печальный или позитивный опыт с агенством "Киевская Русь", отпишитесь в личку плиз. Думая через них свою надвигу продать в Киеве.
Вроде делают все от и до, если смотреть по описанию и с пониманием че да как с нерезидентами, но «брода» я не знаю и поэтому очкую «сдуваться в воду».
Заранее спасибо.
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