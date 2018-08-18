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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2016201720182019

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:39

  artlife написав:
  plugatyrev написав:artlife ну там же не 2х2 :evil: вот сейчас абидно было :twisted:

Это была шутка. Конечно же, это не Вы. У Вас и размер кровати другой.

и размер и кровать и антидепрессанты не пропускаю )) :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 23:05

  hume написав:
  kingkongovets написав:[
обе локации возле метро, обе левый берег
тока на лесном плотность населения в раза три минимум меньше и экология на несколько порядков лучше
но говорят шо на похе самая рентабельная недвига

Сам гонял там на веле, довольно неплохо. Зелени море, застройка преимущественно 9этажками, общага с молодняком, но то такэ. Но ПОХ решает, хз почему, уже полностью верю в то, что наш народ любит страдать, и процентов 70 идиоты.

Это все, потому что на Лесном нет ни одного ТРЦ. Но как раз сейчас там у метро строят его, причем будет крупный, и даже с Икеей на борту. Урбан парк ракетой вверх... Гм... Когда-нибудь... Как достроят, так и сразу)
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 07:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем ку. Меня знаете - я не рекламирую. Если у кого был печальный или позитивный опыт с агенством "Киевская Русь", отпишитесь в личку плиз. Думая через них свою надвигу продать в Киеве.
Вроде делают все от и до, если смотреть по описанию и с пониманием че да как с нерезидентами, но «брода» я не знаю и поэтому очкую «сдуваться в воду».
Заранее спасибо.
Понаехал
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