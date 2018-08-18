Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:[ обе локации возле метро, обе левый берег тока на лесном плотность населения в раза три минимум меньше и экология на несколько порядков лучше но говорят шо на похе самая рентабельная недвига
Сам гонял там на веле, довольно неплохо. Зелени море, застройка преимущественно 9этажками, общага с молодняком, но то такэ. Но ПОХ решает, хз почему, уже полностью верю в то, что наш народ любит страдать, и процентов 70 идиоты.
Это все, потому что на Лесном нет ни одного ТРЦ. Но как раз сейчас там у метро строят его, причем будет крупный, и даже с Икеей на борту. Урбан парк ракетой вверх... Гм... Когда-нибудь... Как достроят, так и сразу)
Всем ку. Меня знаете - я не рекламирую. Если у кого был печальный или позитивный опыт с агенством "Киевская Русь", отпишитесь в личку плиз. Думая через них свою надвигу продать в Киеве. Вроде делают все от и до, если смотреть по описанию и с пониманием че да как с нерезидентами, но «брода» я не знаю и поэтому очкую «сдуваться в воду». Заранее спасибо.
рассказал, что на стройку пытался попасть инспектор по благоустройству, однако, его не только не пустили, но и угрожали физической расправой. Полиция уже якобы возбудила дело по факту получения инспектором в свой адрес
так зараз розкажуть що то все вільнолюди хрєнові, а влада у нас суперова...
хоча, я так розумію можна тепер срати де хочеш, влади нема, є цирк шапіто, що займається клоунадою під керівництвом бородатого Карабасабарабаса
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 жов, 2019 08:34, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
а зачем вы вообще покупаете недвижимость в Киеве? Очевидно же, что с таким развитым чуством прекрасного и перфекционизмом с одной стороны, и огромным количеством вильнолюдей с другой стороны - вы обречены страдать, видя как ушатывают любой дом, в котором ваша прэлэсть... Ушатали Голосуху, ушатали Ричмонд - очевидно что ушатают и тот дом, где сейчас вы купили.
Вложите деньги лучше во что-то прекрасное, сферическое в вакууме, которое не испортят вильнолюды. Может в акции, евробонды. Может в недвижимость в стране, где вечнозеленые луга, лучшая экология и очень строгие законы. Зачем вы себя мучаете?
Я же написал: делаю последнюю попытку. Если и в этот раз не удастся прописаться в Киеве - сдамся и уеду.
до акурта(акуртші)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman И выборов досрочных уже вроде не будет. Арахамия позавчера давал интервью. Сказал что мол на местные выборы нужна команда в 150 тыс.человек, к весне не успеют. По-этому местные выборы будут осенью следующего года. Правда что будет с Киевом пока не ясно. В Укрбуд похоже зашли "нужные" люди.
zzzzzz написав:flyman И выборов досрочных уже вроде не будет. Арахамия позавчера давал интервью. Сказал что мол на местные выборы нужна команда в 150 тыс.человек, к весне не успеют. По-этому местные выборы будут осенью следующего года. Правда что будет с Киевом пока не ясно. В Укрбуд похоже зашли "нужные" люди.