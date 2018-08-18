и размер и кровать и антидепрессанты не пропускаю ))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 жов, 2019 21:39
Додано: Нед 13 жов, 2019 23:05
Это все, потому что на Лесном нет ни одного ТРЦ. Но как раз сейчас там у метро строят его, причем будет крупный, и даже с Икеей на борту. Урбан парк ракетой вверх... Гм... Когда-нибудь... Как достроят, так и сразу)
Додано: Пон 14 жов, 2019 07:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всем ку. Меня знаете - я не рекламирую. Если у кого был печальный или позитивный опыт с агенством "Киевская Русь", отпишитесь в личку плиз. Думая через них свою надвигу продать в Киеве.
Вроде делают все от и до, если смотреть по описанию и с пониманием че да как с нерезидентами, но «брода» я не знаю и поэтому очкую «сдуваться в воду».
Заранее спасибо.
Додано: Пон 14 жов, 2019 08:11
так зараз розкажуть що то все вільнолюди хрєнові, а влада у нас суперова...
хоча, я так розумію можна тепер срати де хочеш, влади нема, є цирк шапіто, що займається клоунадою під керівництвом бородатого Карабасабарабаса
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 жов, 2019 08:34, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 14 жов, 2019 08:16
до акурта(акуртші)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 14 жов, 2019 08:16
flyman
И выборов досрочных уже вроде не будет. Арахамия позавчера давал интервью. Сказал что мол на местные выборы нужна команда в 150 тыс.человек, к весне не успеют. По-этому местные выборы будут осенью следующего года. Правда что будет с Киевом пока не ясно.
В Укрбуд похоже зашли "нужные" люди.
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 жов, 2019 09:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почему так решил?
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Додано: Пон 14 жов, 2019 11:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодня проезжал мимо этого творения на Майдане. ПЦ. Просто ПЦ. Люди вообще без тормозов.
Додано: Пон 14 жов, 2019 11:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, а как в Музейном умудрились нахлобучить 8 этажей сверху 5? Я не помню чтобы там кран стоял. Но то, ладно, подсуетились в период когда сначала власти не было, а потом этой власти было сильно не до того. И, судя по тому, что все стоит замороженное уже несколько лет, таки нарвались.
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