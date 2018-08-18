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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2017201820192020>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:39

  artlife написав:
  plugatyrev написав:artlife ну там же не 2х2 :evil: вот сейчас абидно было :twisted:

Это была шутка. Конечно же, это не Вы. У Вас и размер кровати другой.

и размер и кровать и антидепрессанты не пропускаю )) :wink:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 23:05

  hume написав:
  kingkongovets написав:[
обе локации возле метро, обе левый берег
тока на лесном плотность населения в раза три минимум меньше и экология на несколько порядков лучше
но говорят шо на похе самая рентабельная недвига

Сам гонял там на веле, довольно неплохо. Зелени море, застройка преимущественно 9этажками, общага с молодняком, но то такэ. Но ПОХ решает, хз почему, уже полностью верю в то, что наш народ любит страдать, и процентов 70 идиоты.

Это все, потому что на Лесном нет ни одного ТРЦ. Но как раз сейчас там у метро строят его, причем будет крупный, и даже с Икеей на борту. Урбан парк ракетой вверх... Гм... Когда-нибудь... Как достроят, так и сразу)
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 07:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем ку. Меня знаете - я не рекламирую. Если у кого был печальный или позитивный опыт с агенством "Киевская Русь", отпишитесь в личку плиз. Думая через них свою надвигу продать в Киеве.
Вроде делают все от и до, если смотреть по описанию и с пониманием че да как с нерезидентами, но «брода» я не знаю и поэтому очкую «сдуваться в воду».
Заранее спасибо.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 08:11

  hume написав:
  investorkiev написав:Читаю Фейсбук и ржу!!

Уже все чиновники пишут про ту надстройку на крыше дома на Майдане, которую вчера обсуждали))

Максим Бахматов (вроде новый зам.мера?) уже прямо грозится дойти до премьер-министра)))))

Бацька лично картошку перебирает, а у нас Зе должен лично следить за всеми пристройками)))

А когда то эта страна отправляла людей в космос... сик транзит глория мунди...

Делай, шо хочешь и шли всех на йух. Банановая республика, у кого больше дубина тот и прав.


http://m.kievvlast.com.ua/news/na-skand ... -raspravoj



рассказал, что на стройку пытался попасть инспектор по благоустройству, однако, его не только не пустили, но и угрожали физической расправой. Полиция уже якобы возбудила дело по факту получения инспектором в свой адрес 

так зараз розкажуть що то все вільнолюди хрєнові, а влада у нас суперова...

хоча, я так розумію можна тепер срати де хочеш, влади нема, є цирк шапіто, що займається клоунадою під керівництвом бородатого Карабасабарабаса
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 жов, 2019 08:34, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 08:16

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:airmax78


а зачем вы вообще покупаете недвижимость в Киеве?
Очевидно же, что с таким развитым чуством прекрасного и перфекционизмом с одной стороны, и огромным количеством вильнолюдей с другой стороны - вы обречены страдать, видя как ушатывают любой дом, в котором ваша прэлэсть...
Ушатали Голосуху, ушатали Ричмонд - очевидно что ушатают и тот дом, где сейчас вы купили.

Вложите деньги лучше во что-то прекрасное, сферическое в вакууме, которое не испортят вильнолюды. Может в акции, евробонды. Может в недвижимость в стране, где вечнозеленые луга, лучшая экология и очень строгие законы. Зачем вы себя мучаете?

Я же написал: делаю последнюю попытку. Если и в этот раз не удастся прописаться в Киеве - сдамся и уеду.

до акурта(акуртші) :lol:
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 08:16

flyman
И выборов досрочных уже вроде не будет. Арахамия позавчера давал интервью. Сказал что мол на местные выборы нужна команда в 150 тыс.человек, к весне не успеют. По-этому местные выборы будут осенью следующего года. Правда что будет с Киевом пока не ясно.
В Укрбуд похоже зашли "нужные" люди.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:flyman
И выборов досрочных уже вроде не будет. Арахамия позавчера давал интервью. Сказал что мол на местные выборы нужна команда в 150 тыс.человек, к весне не успеют. По-этому местные выборы будут осенью следующего года. Правда что будет с Киевом пока не ясно.
В Укрбуд похоже зашли "нужные" люди.
Почему так решил?

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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня проезжал мимо этого творения на Майдане. ПЦ. Просто ПЦ. Люди вообще без тормозов.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, а как в Музейном умудрились нахлобучить 8 этажей сверху 5? Я не помню чтобы там кран стоял. Но то, ладно, подсуетились в период когда сначала власти не было, а потом этой власти было сильно не до того. И, судя по тому, что все стоит замороженное уже несколько лет, таки нарвались.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:[
обе локации возле метро, обе левый берег
тока на лесном плотность населения в раза три минимум меньше и экология на несколько порядков лучше
но говорят шо на похе самая рентабельная недвига

Сам гонял там на веле, довольно неплохо. Зелени море, застройка преимущественно 9этажками, общага с молодняком, но то такэ. Но ПОХ решает, хз почему, уже полностью верю в то, что наш народ любит страдать, и процентов 70 идиоты.

Это все, потому что на Лесном нет ни одного ТРЦ. Но как раз сейчас там у метро строят его, причем будет крупный, и даже с Икеей на борту. Урбан парк ракетой вверх... Гм... Когда-нибудь... Как достроят, так и сразу)
А Проспект не ТРЦ или типа не на Лесном?
Faceless
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