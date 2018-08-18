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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2017201820192020

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:34

  Faceless написав:
antey1969 написав:
  hume написав:Сам гонял там на веле, довольно неплохо. Зелени море, застройка преимущественно 9этажками, общага с молодняком, но то такэ. Но ПОХ решает, хз почему, уже полностью верю в то, что наш народ любит страдать, и процентов 70 идиоты.

Это все, потому что на Лесном нет ни одного ТРЦ. Но как раз сейчас там у метро строят его, причем будет крупный, и даже с Икеей на борту. Урбан парк ракетой вверх... Гм... Когда-нибудь... Как достроят, так и сразу)
А Проспект не ТРЦ или типа не на Лесном?

Не лесной
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  Faceless написав:
antey1969 написав:[quote="4770669:hume"]
Сам гонял там на веле, довольно неплохо. Зелени море, застройка преимущественно 9этажками, общага с молодняком, но то такэ. Но ПОХ решает, хз почему, уже полностью верю в то, что наш народ любит страдать, и процентов 70 идиоты.

Это все, потому что на Лесном нет ни одного ТРЦ. Но как раз сейчас там у метро строят его, причем будет крупный, и даже с Икеей на борту. Урбан парк ракетой вверх... Гм... Когда-нибудь... Как достроят, так и сразу)
А Проспект не ТРЦ или типа не на Лесном?

Не лесной[/quote]А что ж это тогда? Имхо, Лесной это уже начиная с Черниговской, все что восточнее Братиславской и Хоткевича, до Лесного проспекта/Волкова сверху, а внизу как минимум до Красноткацкой. Разве нет?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:48

  airmax78 написав:Кстати, а как в Музейном умудрились нахлобучить 8 этажей сверху 5? Я не помню чтобы там кран стоял. Но то, ладно, подсуетились в период когда сначала власти не было, а потом этой власти было сильно не до того. И, судя по тому, что все стоит замороженное уже несколько лет, таки нарвались.


Макс, там реально все еще хуже.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:54

Faceless

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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Faceless

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Всегда считал, что Аварийное до Хоткевича, ну хз, я не топограф Киева
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:25

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Кстати, а как в Музейном умудрились нахлобучить 8 этажей сверху 5? Я не помню чтобы там кран стоял. Но то, ладно, подсуетились в период когда сначала власти не было, а потом этой власти было сильно не до того. И, судя по тому, что все стоит замороженное уже несколько лет, таки нарвались.


Макс, там реально все еще хуже.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56723197

А, ну круто, т.е. там со всеми разрешениями, согласованиями и проектом 8 этажей сверху нахлобучили. Вопросов нет. Пусть беспредельщики из дома на Майдане поучатся как правильно достраивать этажи.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:26

  Faceless написав:А что ж это тогда? Имхо, Лесной это уже начиная с Черниговской, все что восточнее Братиславской и Хоткевича, до Лесного проспекта/Волкова сверху, а внизу как минимум до Красноткацкой. Разве нет?

Нет
Kostia
 
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  #<1 ... 2017201820192020
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