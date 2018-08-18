Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Сам гонял там на веле, довольно неплохо. Зелени море, застройка преимущественно 9этажками, общага с молодняком, но то такэ. Но ПОХ решает, хз почему, уже полностью верю в то, что наш народ любит страдать, и процентов 70 идиоты.
Это все, потому что на Лесном нет ни одного ТРЦ. Но как раз сейчас там у метро строят его, причем будет крупный, и даже с Икеей на борту. Урбан парк ракетой вверх... Гм... Когда-нибудь... Как достроят, так и сразу)
antey1969 написав:[quote="4770669:hume"] Сам гонял там на веле, довольно неплохо. Зелени море, застройка преимущественно 9этажками, общага с молодняком, но то такэ. Но ПОХ решает, хз почему, уже полностью верю в то, что наш народ любит страдать, и процентов 70 идиоты.
Это все, потому что на Лесном нет ни одного ТРЦ. Но как раз сейчас там у метро строят его, причем будет крупный, и даже с Икеей на борту. Урбан парк ракетой вверх... Гм... Когда-нибудь... Как достроят, так и сразу)
А Проспект не ТРЦ или типа не на Лесном?
Не лесной[/quote]А что ж это тогда? Имхо, Лесной это уже начиная с Черниговской, все что восточнее Братиславской и Хоткевича, до Лесного проспекта/Волкова сверху, а внизу как минимум до Красноткацкой. Разве нет?
airmax78 написав:Кстати, а как в Музейном умудрились нахлобучить 8 этажей сверху 5? Я не помню чтобы там кран стоял. Но то, ладно, подсуетились в период когда сначала власти не было, а потом этой власти было сильно не до того. И, судя по тому, что все стоит замороженное уже несколько лет, таки нарвались.
airmax78 написав:Кстати, а как в Музейном умудрились нахлобучить 8 этажей сверху 5? Я не помню чтобы там кран стоял. Но то, ладно, подсуетились в период когда сначала власти не было, а потом этой власти было сильно не до того. И, судя по тому, что все стоит замороженное уже несколько лет, таки нарвались.
Faceless написав:А что ж это тогда? Имхо, Лесной это уже начиная с Черниговской, все что восточнее Братиславской и Хоткевича, до Лесного проспекта/Волкова сверху, а внизу как минимум до Красноткацкой. Разве нет?