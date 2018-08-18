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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 жов, 2019 17:32
plugatyrev написав:artlife
да что ж тебя так торкнуло то...мне до поха как тебе до маями
Наоборот, я постарался отвести от Вас всякие подозрения.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 17:43
antey1969 написав:
Место для ТРЦ на Лесной намного вкуснее - его банально там больше, прямо на выходе из одной из самых загруженных станций Киева
Ещё и по пути от метро до остановок маршруток. Мимо не пройдешь. Шикарное место
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 14 жов, 2019 17:58
antey1969 написав:
Место для ТРЦ на Лесной намного вкуснее - его банально там больше, прямо на выходе из одной из самых загруженных станций Киева
Теперь братьям-белорусам, жителям сёл и городов черниговщины и сумщины можно будет приезжать в Киев за покупками, практически, не въезжая в сам Киев.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 18:00
pesikot написав: antey1969 написав:
Место для ТРЦ на Лесной намного вкуснее - его банально там больше, прямо на выходе из одной из самых загруженных станций Киева
Ещё и по пути от метро до остановок маршруток. Мимо не пройдешь. Шикарное место
ТРЦ на борщаге на конечной 3ки круче, там трамвай прямо в комплекс заезжает
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 14 жов, 2019 18:02
artlife написав: antey1969 написав:
Место для ТРЦ на Лесной намного вкуснее - его банально там больше, прямо на выходе из одной из самых загруженных станций Киева
Теперь братьям-белорусам, жителям сёл и городов черниговщины и сумщины можно будет приезжать в Киев за покупками, практически, не въезжая в сам Киев.
Про белорусов, кстати, да. У нас их по выходным, как ...
Сумщина, всё же гораздо дальше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 14 жов, 2019 18:03
artlife написав: antey1969 написав:
Место для ТРЦ на Лесной намного вкуснее - его банально там больше, прямо на выходе из одной из самых загруженных станций Киева
Теперь братьям-белорусам, жителям сёл и городов черниговщины и сумщины можно будет приезжать в Киев за покупками, практически, не въезжая в сам Киев.
нєа, там нема електрички, дай Святошин таким не став, і Новобіличі/Біличі, ні Видубичі...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 18:06
pesikot написав: artlife написав: antey1969 написав:
Место для ТРЦ на Лесной намного вкуснее - его банально там больше, прямо на выходе из одной из самых загруженных станций Киева
Теперь братьям-белорусам, жителям сёл и городов черниговщины и сумщины можно будет приезжать в Киев за покупками, практически, не въезжая в сам Киев.
Про белорусов, кстати, да. У нас их по выходным, как ...
Сумщина, всё же гораздо дальше
Взять тот же Конотоп. Можно сказать, что теперь там будет уже не так беспросветно. ТРЦ приближаются к их границам.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 18:08
flyman написав: artlife написав: antey1969 написав:
Место для ТРЦ на Лесной намного вкуснее - его банально там больше, прямо на выходе из одной из самых загруженных станций Киева
Теперь братьям-белорусам, жителям сёл и городов черниговщины и сумщины можно будет приезжать в Киев за покупками, практически, не въезжая в сам Киев.
нєа, там нема електрички, дай Святошин таким не став, і Новобіличі/Біличі, ні Видубичі...
Электричка есть в Броварах. Если мыслить стратегически, то превентивное окружение Киева можно делать уже в Броварах.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 18:17
artlife написав:
Электричка есть в Броварах. Если мыслить стратегически, то превентивное окружение Киева можно делать уже в Броварах.
Не бачу смисла.
Бровари це красна вєтка метро. А вона вже в мене окупована зі сторони Коростеня.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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