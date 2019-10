Додано: Пон 14 жов, 2019 18:03

artlife написав: antey1969 написав: Место для ТРЦ на Лесной намного вкуснее - его банально там больше, прямо на выходе из одной из самых загруженных станций Киева Место для ТРЦ на Лесной намного вкуснее - его банально там больше, прямо на выходе из одной из самых загруженных станций Киева

Теперь братьям-белорусам, жителям сёл и городов черниговщины и сумщины можно будет приезжать в Киев за покупками, практически, не въезжая в сам Киев. Теперь братьям-белорусам, жителям сёл и городов черниговщины и сумщины можно будет приезжать в Киев за покупками, практически, не въезжая в сам Киев.

нєа, там нема електрички, дай Святошин таким не став, і Новобіличі/Біличі, ні Видубичі... нєа, там нема електрички, дай Святошин таким не став, і Новобіличі/Біличі, ні Видубичі...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/