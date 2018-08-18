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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2019202020212022

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:28

  artlife написав:
  flyman написав:
  artlife написав:Электричка есть в Броварах. Если мыслить стратегически, то превентивное окружение Киева можно делать уже в Броварах.

Не бачу смисла.
Бровари це красна вєтка метро. А вона вже в мене окупована зі сторони Коростеня.


Правильно окружать нужно по сходящимся направлениям. И Коростень, всё-таки, это слишком глубокий тыл, а Бровары - уже спальный район Киева. И, судя по тренду в объявлениях об аренде, Бровары скоро будут называть районом, прилегающим к центру.

Бровари це лівий берег і цим все сказано.
Ірпінь/Буча більш прицентральні. :D
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Бровари ... Ірпінь/Буча

цэ всэ ипэня не имеющие отношения к теме ветки!
и завязывай флудить
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 2019202020212022
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