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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 14 жов, 2019 18:28
artlife написав: flyman написав: artlife написав:
Электричка есть в Броварах. Если мыслить стратегически, то превентивное окружение Киева можно делать уже в Броварах.
Не бачу смисла.
Бровари це красна вєтка метро. А вона вже в мене окупована зі сторони Коростеня.
Правильно окружать нужно по сходящимся направлениям. И Коростень, всё-таки, это слишком глубокий тыл, а Бровары - уже спальный район Киева. И, судя по тренду в объявлениях об аренде, Бровары скоро будут называть районом, прилегающим к центру.
Бровари це лівий берег і цим все сказано.
Ірпінь/Буча більш прицентральні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:03
flyman написав:
Бровари ... Ірпінь/Буча
цэ всэ ипэня не имеющие отношения к теме ветки!
и завязывай флудить
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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