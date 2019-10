Додано: Пон 14 жов, 2019 18:28

artlife написав: flyman написав: artlife написав: Электричка есть в Броварах. Если мыслить стратегически, то превентивное окружение Киева можно делать уже в Броварах.

Не бачу смисла.

Не бачу смисла.

Бровари це красна вєтка метро. А вона вже в мене окупована зі сторони Коростеня.



Правильно окружать нужно по сходящимся направлениям. И Коростень, всё-таки, это слишком глубокий тыл, а Бровары - уже спальный район Киева. И, судя по тренду в объявлениях об аренде, Бровары скоро будут называть районом, прилегающим к центру.

Бровари це лівий берег і цим все сказано.

Бровари це лівий берег і цим все сказано.

Ірпінь/Буча більш прицентральні.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/