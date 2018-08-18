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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2019202020212022

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:28

  artlife написав:
  flyman написав:
  artlife написав:Электричка есть в Броварах. Если мыслить стратегически, то превентивное окружение Киева можно делать уже в Броварах.

Не бачу смисла.
Бровари це красна вєтка метро. А вона вже в мене окупована зі сторони Коростеня.


Правильно окружать нужно по сходящимся направлениям. И Коростень, всё-таки, это слишком глубокий тыл, а Бровары - уже спальный район Киева. И, судя по тренду в объявлениях об аренде, Бровары скоро будут называть районом, прилегающим к центру.

Бровари це лівий берег і цим все сказано.
Ірпінь/Буча більш прицентральні. :D
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Бровари ... Ірпінь/Буча

цэ всэ ипэня не имеющие отношения к теме ветки!
и завязывай флудить
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:07

жк владимирский, однушки 58 м если за нал, то по 94 куе, если с отсрочкой привязанной к доллару 105 куе, на полтора и на два года
на верхних этажах виды на север - норм, под аренду то шо надо
будетдешеветь, навес, шаромыги, деломикитася, долги по жкх, абырвалг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:09

  kingkongovets написав:жк владимирский, однушки 58 м если за нал, то по 94 куе, если с отсрочкой привязанной к доллару 105 куе, на полтора и на два года
на верхних этажах виды на север - норм, под аренду то шо надо
будетдешеветь, навес, шаромыги, деломикитася, долги по жкх, абырвалг

а коммерческую там выставили в продажу?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:36

  kingkongovets написав:жк владимирский, однушки 58 м если за нал, то по 94 куе

Окуеть, еще недавно самые дорогие квартиры в кардинале были по 1350. Но, стоит отметить, что жк владимирский нарисовал рыночную цену с самого начала, то есть оп +- понимал рыночную ситуацию. Итого их предложение было не интересно, на тот момент.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:38

  investorkiev написав:
  kingkongovets написав:жк владимирский, однушки 58 м если за нал, то по 94 куе, если с отсрочкой привязанной к доллару 105 куе, на полтора и на два года
на верхних этажах виды на север - норм, под аренду то шо надо
будетдешеветь, навес, шаромыги, деломикитася, долги по жкх, абырвалг

а коммерческую там выставили в продажу?

от 5куе
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:41

  hume написав:
  kingkongovets написав:жк владимирский, однушки 58 м если за нал, то по 94 куе

Окуеть, еще недавно самые дорогие квартиры в кардинале были по 1350. Но, стоит отметить, что жк владимирский нарисовал рыночную цену с самого начала, то есть оп +- понимал рыночную ситуацию. Итого их предложение было не интересно, на тот момент.

поезд сделал ту-ту...
если Никонов в промзоне лукьяновки с видом на кладбище продает рендеры от ПА1600 то владимирский просто обязан стартовать с ПА2куе...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:51

  Прохожий написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:жк владимирский, однушки 58 м если за нал, то по 94 куе

Окуеть, еще недавно самые дорогие квартиры в кардинале были по 1350. Но, стоит отметить, что жк владимирский нарисовал рыночную цену с самого начала, то есть оп +- понимал рыночную ситуацию. Итого их предложение было не интересно, на тот момент.

поезд сделал ту-ту...
если Никонов в промзоне лукьяновки с видом на кладбище продает рендеры от ПА1600 то владимирский просто обязан стартовать с ПА2куе...

Ажиотаж на Лукьяновке спал слегонца. Цены остудили интерес. Уже звонят из ОП спрашивают: как же так, вы записывались и не пришли? Давайте мы вас на другой день запишем.
Все-таки 1600 за метр котлована - ПЦ как дорого. Чуть дороже 1800 был продан Ричмонд - готовый, обжитый, с потрясающим видом и практически Серебряная миля (только гораздо лучше). Продавался долго.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

у РАКЕТЫ уже запустились двигатели?

не знаю, очень тяжело наверное осознавать тем, кто 4 года ничего не покупал что РАКЕТА уже на старте.

Реально, я четко помню Кардинал ПА1100, был в ОП и не захотел брать - типа дорого.
А тут Владимирский ПА1600 - и типа дешево. И это ж он еще не готовый.

Всякие министры и депутаты начали формировать свои коллективы, народ активно подтягивается из провинции в столицу - амбициозные покорители, аж приятно смотреть.

Говорят скоро перевыборы будут - через годик или два - это значит новые покорители приедут снимать/покупать вечную ценность - Киевские квадратные метры.

У кого их много - король положения, смотрит с высока на эту мышиную возню.

У кого их нет - печаль, вынужден терпеть, отдавая треть своих заработков лендлорду и мечтая перед сном о ней - своей квартире в столице.
investorkiev
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