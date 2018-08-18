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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 14 жов, 2019 18:28
artlife написав: flyman написав: artlife написав:
Электричка есть в Броварах. Если мыслить стратегически, то превентивное окружение Киева можно делать уже в Броварах.
Не бачу смисла.
Бровари це красна вєтка метро. А вона вже в мене окупована зі сторони Коростеня.
Правильно окружать нужно по сходящимся направлениям. И Коростень, всё-таки, это слишком глубокий тыл, а Бровары - уже спальный район Киева. И, судя по тренду в объявлениях об аренде, Бровары скоро будут называть районом, прилегающим к центру.
Бровари це лівий берег і цим все сказано.
Ірпінь/Буча більш прицентральні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:03
flyman написав:
Бровари ... Ірпінь/Буча
цэ всэ ипэня не имеющие отношения к теме ветки!
и завязывай флудить
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:07
жк владимирский, однушки 58 м если за нал, то по 94 куе, если с отсрочкой привязанной к доллару 105 куе, на полтора и на два года
на верхних этажах виды на север - норм, под аренду то шо надо
будетдешеветь, навес, шаромыги, деломикитася, долги по жкх, абырвалг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:09
kingkongovets написав:
жк владимирский, однушки 58 м если за нал, то по 94 куе, если с отсрочкой привязанной к доллару 105 куе, на полтора и на два года
на верхних этажах виды на север - норм, под аренду то шо надо
будетдешеветь, навес, шаромыги, деломикитася, долги по жкх, абырвалг
а коммерческую там выставили в продажу?
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:36
kingkongovets написав:
жк владимирский, однушки 58 м если за нал, то по 94 куе
Окуеть, еще недавно самые дорогие квартиры в кардинале были по 1350. Но, стоит отметить, что жк владимирский нарисовал рыночную цену с самого начала, то есть оп +- понимал рыночную ситуацию. Итого их предложение было не интересно, на тот момент.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:38
investorkiev написав: kingkongovets написав:
жк владимирский, однушки 58 м если за нал, то по 94 куе, если с отсрочкой привязанной к доллару 105 куе, на полтора и на два года
на верхних этажах виды на север - норм, под аренду то шо надо
будетдешеветь, навес, шаромыги, деломикитася, долги по жкх, абырвалг
а коммерческую там выставили в продажу?
от 5куе
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:41
hume написав: kingkongovets написав:
жк владимирский, однушки 58 м если за нал, то по 94 куе
Окуеть, еще недавно самые дорогие квартиры в кардинале были по 1350
. Но, стоит отметить, что жк владимирский нарисовал рыночную цену с самого начала, то есть оп +- понимал рыночную ситуацию. Итого их предложение было не интересно, на тот момент.
поезд сделал ту-ту...
если Никонов в промзоне лукьяновки с видом на кладбище продает рендеры от ПА1600 то владимирский просто обязан стартовать с ПА2куе...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:51
Прохожий написав: hume написав: kingkongovets написав:
жк владимирский, однушки 58 м если за нал, то по 94 куе
Окуеть, еще недавно самые дорогие квартиры в кардинале были по 1350
. Но, стоит отметить, что жк владимирский нарисовал рыночную цену с самого начала, то есть оп +- понимал рыночную ситуацию. Итого их предложение было не интересно, на тот момент.
поезд сделал ту-ту...
если Никонов в промзоне лукьяновки с видом на кладбище продает рендеры от ПА1600 то владимирский просто обязан стартовать с ПА2куе...
Ажиотаж на Лукьяновке спал слегонца. Цены остудили интерес. Уже звонят из ОП спрашивают: как же так, вы записывались и не пришли? Давайте мы вас на другой день запишем.
Все-таки 1600 за метр котлована - ПЦ как дорого. Чуть дороже 1800 был продан Ричмонд - готовый, обжитый, с потрясающим видом и практически Серебряная миля (только гораздо лучше). Продавался долго.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:55
у РАКЕТЫ уже запустились двигатели?
не знаю, очень тяжело наверное осознавать тем, кто 4 года ничего не покупал что РАКЕТА уже на старте.
Реально, я четко помню Кардинал ПА1100, был в ОП и не захотел брать - типа дорого.
А тут Владимирский ПА1600 - и типа дешево. И это ж он еще не готовый.
Всякие министры и депутаты начали формировать свои коллективы, народ активно подтягивается из провинции в столицу - амбициозные покорители, аж приятно смотреть.
Говорят скоро перевыборы будут - через годик или два - это значит новые покорители приедут снимать/покупать вечную ценность - Киевские квадратные метры.
У кого их много - король положения, смотрит с высока на эту мышиную возню.
У кого их нет - печаль, вынужден терпеть, отдавая треть своих заработков лендлорду и мечтая перед сном о ней - своей квартире в столице.
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