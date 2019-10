Додано: Пон 14 жов, 2019 20:07

жк владимирский, однушки 58 м если за нал, то по 94 куе, если с отсрочкой привязанной к доллару 105 куе, на полтора и на два года

на верхних этажах виды на север - норм, под аренду то шо надо

будетдешеветь, навес, шаромыги, деломикитася, долги по жкх, абырвалг

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.