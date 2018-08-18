Додано: Пон 14 жов, 2019 20:55

у РАКЕТЫ уже запустились двигатели?



не знаю, очень тяжело наверное осознавать тем, кто 4 года ничего не покупал что РАКЕТА уже на старте.



Реально, я четко помню Кардинал ПА1100, был в ОП и не захотел брать - типа дорого.

А тут Владимирский ПА1600 - и типа дешево. И это ж он еще не готовый.



Всякие министры и депутаты начали формировать свои коллективы, народ активно подтягивается из провинции в столицу - амбициозные покорители, аж приятно смотреть.



Говорят скоро перевыборы будут - через годик или два - это значит новые покорители приедут снимать/покупать вечную ценность - Киевские квадратные метры.



У кого их много - король положения, смотрит с высока на эту мышиную возню.



У кого их нет - печаль, вынужден терпеть, отдавая треть своих заработков лендлорду и мечтая перед сном о ней - своей квартире в столице.