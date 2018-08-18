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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2021202220232024>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... кто едет в Киев, а кто - из Киева валит "за бугор"!..
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ажиотаж на Лукьяновке спал слегонца. Цены остудили интерес. Уже звонят из ОП спрашивают: как же так, вы записывались и не пришли? Давайте мы вас на другой день запишем. Все-таки 1600 за метр котлована - ПЦ как дорого.

ПА900 уже предлагают?
Патриотика ПА1300 лично меня сразила наповал, да готовое, но реальные ипеня...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:45

  Прохожий написав:investorkiev
походу отошла 1я стыковая мачта...

почему так думаете?

чем меньше президенты и кабмин вмешиваются в экономику, тем сильнее растет недвижимость.

Вспомните как взлетала цена на квартиры при импотентном Юще.
Аналогичное ждет нас и сейчас.

Либертарианство, хули.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:46

  Миша-клиент написав:... кто едет в Киев, а кто - из Киева валит "за бугор"!..


миша, уже свалил, откуда пишеш? чей клиент?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:01

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Ажиотаж на Лукьяновке спал слегонца. Цены остудили интерес. Уже звонят из ОП спрашивают: как же так, вы записывались и не пришли? Давайте мы вас на другой день запишем. Все-таки 1600 за метр котлована - ПЦ как дорого.

ПА900 уже предлагают?
Патриотика ПА1300 лично меня сразила наповал, да готовое, но реальные ипеня...

При цене 2куе в центре - 1300 за Патриотику - это за пределами добра и зла.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:06

  airmax78 написав:При цене 2куе в центре - 1300 за Патриотику - это за пределами добра и зла.


Секундочку, не нужно манипуляций!

1300 за Патриотику - это цена за метр в маленькой, компактной, самой ликвидной квартире - однушечке - мечте всех новосозданных семей со средним достатком. Не нужно забывать что это цена за ГОТОВУЮ квартиру в СДАНОМ доме и уже со скромным, но сделанным РЕМОНТОМ. Т.е. - заходи и живи, только диван купи.

Аналог - это цена за однушку 40метров (или сколько там метров в самой маленькой однушке) например в ЦП - уже сданом доме, и предположим со скромным (относительно других квартир в ЦП) ремонтом.
На сколько это потянет сейчас? 4000/метр?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:37

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:При цене 2куе в центре - 1300 за Патриотику - это за пределами добра и зла.


Секундочку, не нужно манипуляций!

1300 за Патриотику - это цена за метр в маленькой, компактной, самой ликвидной квартире - однушечке - мечте всех новосозданных семей со средним достатком. Не нужно забывать что это цена за ГОТОВУЮ квартиру в СДАНОМ доме и уже со скромным, но сделанным РЕМОНТОМ. Т.е. - заходи и живи, только диван купи.

Аналог - это цена за однушку 40метров (или сколько там метров в самой маленькой однушке) например в ЦП - уже сданом доме, и предположим со скромным (относительно других квартир в ЦП) ремонтом.
На сколько это потянет сейчас? 4000/метр?

Ну и что? В нормальных столицах это так не работает. В той же Москве: от того что в Капотне маленькие квартиры в панельках - они не стоят 10куе за метр. А огромные пентхаузы в пределах Садового кольца не стоят по 2куе только потому что у них площадь большая. Условно 2 куе за метр в 40-метровой двушке в аду Капотни и 15куе за метр в 200-метровой квартире в вашем любимом Москва Сити. При цене Патриотики 1300 за метр, Тетрис должен стоить в районе 10ки за метр. Либо при цене Тетриса в районе 3-4 куе за метр, Патриотика должна продаваться па500 и ни копейкой дороже. Аномальная ситуация какая-то.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 14 жов, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:39

investorkiev
Покажите нам сферического условного барана, готового отвалить условному Решпекту000 200+куе за однушку в ЦП с бомж-ремонтом и ламинатом. И не предлагайте как вариант что то в 200метров от ГлавПочтамта, в сопоставимой стоимости и метраже, ибо там оно посуточно улетит по соточке как пить дать.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:45

  барабашов написав:investorkiev
Покажите нам сферического условного барана, готового отвалить условному Решпекту000 200+куе за однушку в ЦП с бомж-ремонтом и ламинатом. И не предлагайте как вариант что то в 200метров от ГлавПочтамта, в сопоставимой стоимости и метраже, ибо там оно посуточно улетит по соточке как пить дать.

Централ парк, однушки:

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... 6;promoted - 165куе


https://www.olx.ua/obyavlenie/hozyain-i ... faa1e17cb6 - 145куе

https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-zhk-t ... faa1e17cb6 - 125куе БЕЗ РЕМОНТА


https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-tsent ... faa1e17cb6 - 185куе

порядок цен надеюсь понятен?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:48

  airmax78 написав:Ну и что? В нормальных столицах это так не работает. В той же Москве: от того что в Капотне маленькие квартиры в панельках - они не стоят 10куе за метр. А огромные пентхаузы в пределах Садового кольца не стоят по 2куе только потому что у них площадь большая. Условно 2 куе за метр в 40-метровой двушке в аду Капотни и 15куе за метр в 200-метровой квартире в вашем любимом Москва Сити. При цене Патриотики 1300 за метр, Тетрис должен стоить в районе 10ки за метр. Либо при цене Тетриса в районе 3-4 куе за метр, Патриотика должна продаваться па500 и ни копейкой дороже. Аномальная ситуация какая-то.

В Москве элита нагуливает жирок уже 20 лет ))
а у нас очень быстрая ротация: пришли, пару сотен куе по карманам набили, даже не поняли за что проголосовали - а уже из кабинета выгоняют, и очередь "наступныкив" стоит.

С такой политической турбулентностью не будет у нас цен по 15куе/метр.

Может это и к лучшему.

ЗЫ по чем кстати элитка в центре Минска, кто владеет вопросом?
investorkiev
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