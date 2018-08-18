Додано: Пон 14 жов, 2019 22:37

investorkiev написав: airmax78 написав: При цене 2куе в центре - 1300 за Патриотику - это за пределами добра и зла. При цене 2куе в центре - 1300 за Патриотику - это за пределами добра и зла.



Секундочку, не нужно манипуляций!



1300 за Патриотику - это цена за метр в маленькой, компактной, самой ликвидной квартире - однушечке - мечте всех новосозданных семей со средним достатком. Не нужно забывать что это цена за ГОТОВУЮ квартиру в СДАНОМ доме и уже со скромным, но сделанным РЕМОНТОМ. Т.е. - заходи и живи, только диван купи.



Аналог - это цена за однушку 40метров (или сколько там метров в самой маленькой однушке) например в ЦП - уже сданом доме, и предположим со скромным (относительно других квартир в ЦП) ремонтом.

На сколько это потянет сейчас? 4000/метр? Секундочку, не нужно манипуляций!1300 за Патриотику - это цена за метр в маленькой, компактной, самой ликвидной квартире - однушечке - мечте всех новосозданных семей со средним достатком. Не нужно забывать что это цена за ГОТОВУЮ квартиру в СДАНОМ доме и уже со скромным, но сделанным РЕМОНТОМ. Т.е. - заходи и живи, только диван купи.Аналог - это цена за однушку 40метров (или сколько там метров в самой маленькой однушке) например в ЦП - уже сданом доме, и предположим со скромным (относительно других квартир в ЦП) ремонтом.На сколько это потянет сейчас? 4000/метр?

Ну и что? В нормальных столицах это так не работает. В той же Москве: от того что в Капотне маленькие квартиры в панельках - они не стоят 10куе за метр. А огромные пентхаузы в пределах Садового кольца не стоят по 2куе только потому что у них площадь большая. Условно 2 куе за метр в 40-метровой двушке в аду Капотни и 15куе за метр в 200-метровой квартире в вашем любимом Москва Сити. При цене Патриотики 1300 за метр, Тетрис должен стоить в районе 10ки за метр. Либо при цене Тетриса в районе 3-4 куе за метр, Патриотика должна продаваться па500 и ни копейкой дороже. Аномальная ситуация какая-то.