Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ажиотаж на Лукьяновке спал слегонца. Цены остудили интерес. Уже звонят из ОП спрашивают: как же так, вы записывались и не пришли? Давайте мы вас на другой день запишем. Все-таки 1600 за метр котлована - ПЦ как дорого.
ПА900 уже предлагают? Патриотика ПА1300 лично меня сразила наповал, да готовое, но реальные ипеня...
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airmax78 написав:Ажиотаж на Лукьяновке спал слегонца. Цены остудили интерес. Уже звонят из ОП спрашивают: как же так, вы записывались и не пришли? Давайте мы вас на другой день запишем. Все-таки 1600 за метр котлована - ПЦ как дорого.
ПА900 уже предлагают? Патриотика ПА1300 лично меня сразила наповал, да готовое, но реальные ипеня...
При цене 2куе в центре - 1300 за Патриотику - это за пределами добра и зла.
airmax78 написав:При цене 2куе в центре - 1300 за Патриотику - это за пределами добра и зла.
Секундочку, не нужно манипуляций!
1300 за Патриотику - это цена за метр в маленькой, компактной, самой ликвидной квартире - однушечке - мечте всех новосозданных семей со средним достатком. Не нужно забывать что это цена за ГОТОВУЮ квартиру в СДАНОМ доме и уже со скромным, но сделанным РЕМОНТОМ. Т.е. - заходи и живи, только диван купи.
Аналог - это цена за однушку 40метров (или сколько там метров в самой маленькой однушке) например в ЦП - уже сданом доме, и предположим со скромным (относительно других квартир в ЦП) ремонтом. На сколько это потянет сейчас? 4000/метр?
airmax78 написав:При цене 2куе в центре - 1300 за Патриотику - это за пределами добра и зла.
Секундочку, не нужно манипуляций!
1300 за Патриотику - это цена за метр в маленькой, компактной, самой ликвидной квартире - однушечке - мечте всех новосозданных семей со средним достатком. Не нужно забывать что это цена за ГОТОВУЮ квартиру в СДАНОМ доме и уже со скромным, но сделанным РЕМОНТОМ. Т.е. - заходи и живи, только диван купи.
Аналог - это цена за однушку 40метров (или сколько там метров в самой маленькой однушке) например в ЦП - уже сданом доме, и предположим со скромным (относительно других квартир в ЦП) ремонтом. На сколько это потянет сейчас? 4000/метр?
Ну и что? В нормальных столицах это так не работает. В той же Москве: от того что в Капотне маленькие квартиры в панельках - они не стоят 10куе за метр. А огромные пентхаузы в пределах Садового кольца не стоят по 2куе только потому что у них площадь большая. Условно 2 куе за метр в 40-метровой двушке в аду Капотни и 15куе за метр в 200-метровой квартире в вашем любимом Москва Сити. При цене Патриотики 1300 за метр, Тетрис должен стоить в районе 10ки за метр. Либо при цене Тетриса в районе 3-4 куе за метр, Патриотика должна продаваться па500 и ни копейкой дороже. Аномальная ситуация какая-то.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 14 жов, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev Покажите нам сферического условного барана, готового отвалить условному Решпекту000 200+куе за однушку в ЦП с бомж-ремонтом и ламинатом. И не предлагайте как вариант что то в 200метров от ГлавПочтамта, в сопоставимой стоимости и метраже, ибо там оно посуточно улетит по соточке как пить дать.
барабашов написав:investorkiev Покажите нам сферического условного барана, готового отвалить условному Решпекту000 200+куе за однушку в ЦП с бомж-ремонтом и ламинатом. И не предлагайте как вариант что то в 200метров от ГлавПочтамта, в сопоставимой стоимости и метраже, ибо там оно посуточно улетит по соточке как пить дать.
airmax78 написав:Ну и что? В нормальных столицах это так не работает. В той же Москве: от того что в Капотне маленькие квартиры в панельках - они не стоят 10куе за метр. А огромные пентхаузы в пределах Садового кольца не стоят по 2куе только потому что у них площадь большая. Условно 2 куе за метр в 40-метровой двушке в аду Капотни и 15куе за метр в 200-метровой квартире в вашем любимом Москва Сити. При цене Патриотики 1300 за метр, Тетрис должен стоить в районе 10ки за метр. Либо при цене Тетриса в районе 3-4 куе за метр, Патриотика должна продаваться па500 и ни копейкой дороже. Аномальная ситуация какая-то.
В Москве элита нагуливает жирок уже 20 лет )) а у нас очень быстрая ротация: пришли, пару сотен куе по карманам набили, даже не поняли за что проголосовали - а уже из кабинета выгоняют, и очередь "наступныкив" стоит.
С такой политической турбулентностью не будет у нас цен по 15куе/метр.
Может это и к лучшему.
ЗЫ по чем кстати элитка в центре Минска, кто владеет вопросом?