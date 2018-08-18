Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:investorkiev Покажите нам сферического условного барана, готового отвалить условному Решпекту000 200+куе за однушку в ЦП с бомж-ремонтом и ламинатом. И не предлагайте как вариант что то в 200метров от ГлавПочтамта, в сопоставимой стоимости и метраже, ибо там оно посуточно улетит по соточке как пить дать.
airmax78 написав:В нормальных столицах это так не работает. В той же Москве: от того что в Капотне маленькие квартиры в панельках - они не стоят 10куе за метр. А огромные пентхаузы в пределах Садового кольца не стоят по 2куе только потому что у них площадь большая. Условно 2 куе за метр в 40-метровой двушке в аду Капотни и 15куе за метр в 200-метровой квартире в вашем любимом Москва Сити. При цене Патриотики 1300 за метр, Тетрис должен стоить в районе 10ки за метр. Либо при цене Тетриса в районе 3-4 куе за метр, Патриотика должна продаваться па500 и ни копейкой дороже. Аномальная ситуация какая-то.
Да. Покупатели с 300-500 тыс дол за квартиру в наших краях занесены в Красную книгу.