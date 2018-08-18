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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2022202320242025>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:49

  investorkiev написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... 6;promoted - 165куе
https://www.olx.ua/obyavlenie/hozyain-i ... faa1e17cb6 - 145куе
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-zhk-t ... faa1e17cb6 - 125куе БЕЗ РЕМОНТА
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-tsent ... faa1e17cb6 - 185куе
порядок цен надеюсь понятен?

Вот смотрю и офигиаваю с цен в Киеве.
Сколько квартира такая по вашей ссылке даст в оренде?
для сравнения
https://www.zillow.com/homedetails/7955-Cinderella-St-Houston-TX-77028/121116666_zpid/ УГ под оренду
https://www.zillow.com/homedetails/5826-Painted-Trail-Dr-Houston-TX-77084/28548937_zpid/ Нормальный - в таком и сам бы жил
дом за $125,000 дает в оренде в Хьюстоне 1,200 в месяц до налогов
дом за $179,900 дает в оренде в Хьюстоне 1,600 в месяц до налогов
по сути эта же ценовая категория
Востаннє редагувалось Понаехал в Пон 14 жов, 2019 22:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:55

  investorkiev написав:ЗЫ по чем кстати элитка в центре Минска, кто владеет вопросом?

Я мониторил 3 года назад, когда еще думал там жить... до США. Смотрел все подряд, что б понять рынок. Там по сути элитки нормальной нет - дороги хорошие и стараются за городом селится.
Из крутого считается вот этот дом Чижа https://r.onliner.by/pk/apartments/276740
из не плохих этот район
https://r.onliner.by/pk/apartments/244535
аналог Троещины - Каменная Горка
https://r.onliner.by/pk/apartments/128839
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:01

  investorkiev написав:
  барабашов написав:investorkiev
Покажите нам сферического условного барана, готового отвалить условному Решпекту000 200+куе за однушку в ЦП с бомж-ремонтом и ламинатом. И не предлагайте как вариант что то в 200метров от ГлавПочтамта, в сопоставимой стоимости и метраже, ибо там оно посуточно улетит по соточке как пить дать.

Централ парк, однушки:

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... 6;promoted - 165куе


https://www.olx.ua/obyavlenie/hozyain-i ... faa1e17cb6 - 145куе

https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-zhk-t ... faa1e17cb6 - 125куе БЕЗ РЕМОНТА


https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-tsent ... faa1e17cb6 - 185куе

порядок цен надеюсь понятен?

Какой-то полный отрыв от реальности: https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-remon ... FILbW.html Может мне надо было сделать ремонт и по 4куе продать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В нормальных столицах это так не работает. В той же Москве: от того что в Капотне маленькие квартиры в панельках - они не стоят 10куе за метр. А огромные пентхаузы в пределах Садового кольца не стоят по 2куе только потому что у них площадь большая. Условно 2 куе за метр в 40-метровой двушке в аду Капотни и 15куе за метр в 200-метровой квартире в вашем любимом Москва Сити. При цене Патриотики 1300 за метр, Тетрис должен стоить в районе 10ки за метр. Либо при цене Тетриса в районе 3-4 куе за метр, Патриотика должна продаваться па500 и ни копейкой дороже. Аномальная ситуация какая-то.


Да. Покупатели с 300-500 тыс дол за квартиру в наших краях занесены в Красную книгу. Поэтому квартиры в сталинках на Институтской в 100-150 метров продают по 2-3 куе за метр. Всего в 2-3 раза больше гетто-муравейников на пустырях.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  artlife написав:квартиры на Институтской в 100-150 метров продают по 2-3 куе за метр.

можно увидеть РЕАЛЬНЫЕ предложения?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:23

  Прохожий написав:
  artlife написав:квартиры на Институтской в 100-150 метров продают по 2-3 куе за метр.

можно увидеть РЕАЛЬНЫЕ предложения?


Уверен, что это реальные предложения:
https://100realty.ua/uk/object/374487356
https://100realty.ua/uk/object/374757826
https://100realty.ua/uk/object/374789932
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:31

  investorkiev написав:
  барабашов написав:investorkiev
Покажите нам сферического условного барана, готового отвалить условному Решпекту000 200+куе за однушку в ЦП с бомж-ремонтом и ламинатом. И не предлагайте как вариант что то в 200метров от ГлавПочтамта, в сопоставимой стоимости и метраже, ибо там оно посуточно улетит по соточке как пить дать.

Централ парк, однушки:

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... 6;promoted - 165куе


https://www.olx.ua/obyavlenie/hozyain-i ... faa1e17cb6 - 145куе

https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-zhk-t ... faa1e17cb6 - 125куе БЕЗ РЕМОНТА


https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-tsent ... faa1e17cb6 - 185куе

порядок цен надеюсь понятен?

Цены и ремонты увидел. Расположение по карте гугля тоже.
Вопрос - есть ли реальные случаи покупки парнокопытными со 170+- куе бетона в 50 метров с ремонтом максимум за двадцатку в этой ж...пе матери городов руццких или там такой же памятник как и квартира Пшонки на Крещатике 25 за два ляма?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:31

  airmax78 написав:Какой-то полный отрыв от реальности: https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-remon ... FILbW.html Может мне надо было сделать ремонт и по 4куе продать?


Так а в чем отрыв? такие же цены как в ЦП и в Ричмонде вашем - 160куе за однуху с ремонтом.

А по вашей теории - это шара, так как всего 3,5-4куе/метр при Патриотике в 1,3куе.

Ждем однухи в Ричмонде за 500куе, такой порядок цен вы считаете справедливым?

Чо, реально ждете однуху в ЦП или Ричмонде по 500куе???

Вам самим не кажется смешной от нереальности эта цифра? ЗА ОДНУХУ?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:[quote="4771124:kingkongovets"]жк владимирский, однушки 58 м если за нал, то по 94 куе

Окуеть, еще недавно самые дорогие квартиры в кардинале были по 1350. Но, стоит отметить, что жк владимирский нарисовал рыночную цену с самого начала, то есть оп +- понимал рыночную ситуацию. Итого их предложение было не интересно, на тот момент.

поезд сделал ту-ту...
если Никонов в промзоне лукьяновки с видом на кладбище продает рендеры от ПА1600 то владимирский просто обязан стартовать с ПА2куе...

Ажиотаж на Лукьяновке спал слегонца. Цены остудили интерес. Уже звонят из ОП спрашивают: как же так, вы записывались и не пришли? Давайте мы вас на другой день запишем.
Все-таки 1600 за метр котлована - ПЦ как дорого. Чуть дороже 1800 был продан Ричмонд - готовый, обжитый, с потрясающим видом и практически Серебряная миля (только гораздо лучше). Продавался долго.[/quote] У Геоса репутация хреновая стала. Арию тоже не разметают.

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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:44

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Какой-то полный отрыв от реальности: https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-remon ... FILbW.html Может мне надо было сделать ремонт и по 4куе продать?


Так а в чем отрыв? такие же цены как в ЦП и в Ричмонде вашем - 160куе за однуху с ремонтом.

А по вашей теории - это шара, так как всего 3,5-4куе/метр при Патриотике в 1,3куе.

Ждем однухи в Ричмонде за 500куе, такой порядок цен вы считаете справедливым?

Чо, реально ждете однуху в ЦП или Ричмонде по 500куе???

Вам самим не кажется смешной от нереальности эта цифра? ЗА ОДНУХУ?

ПРи цене 50 метров в Патриотике за 65куе, жду аналогичную по площади однуху в ЦП минимум за 250-300куе.
airmax78
 
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