Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:investorkiev Покажите нам сферического условного барана, готового отвалить условному Решпекту000 200+куе за однушку в ЦП с бомж-ремонтом и ламинатом. И не предлагайте как вариант что то в 200метров от ГлавПочтамта, в сопоставимой стоимости и метраже, ибо там оно посуточно улетит по соточке как пить дать.
airmax78 написав:В нормальных столицах это так не работает. В той же Москве: от того что в Капотне маленькие квартиры в панельках - они не стоят 10куе за метр. А огромные пентхаузы в пределах Садового кольца не стоят по 2куе только потому что у них площадь большая. Условно 2 куе за метр в 40-метровой двушке в аду Капотни и 15куе за метр в 200-метровой квартире в вашем любимом Москва Сити. При цене Патриотики 1300 за метр, Тетрис должен стоить в районе 10ки за метр. Либо при цене Тетриса в районе 3-4 куе за метр, Патриотика должна продаваться па500 и ни копейкой дороже. Аномальная ситуация какая-то.
Да. Покупатели с 300-500 тыс дол за квартиру в наших краях занесены в Красную книгу. Поэтому квартиры в сталинках на Институтской в 100-150 метров продают по 2-3 куе за метр. Всего в 2-3 раза больше гетто-муравейников на пустырях.
барабашов написав:investorkiev Покажите нам сферического условного барана, готового отвалить условному Решпекту000 200+куе за однушку в ЦП с бомж-ремонтом и ламинатом. И не предлагайте как вариант что то в 200метров от ГлавПочтамта, в сопоставимой стоимости и метраже, ибо там оно посуточно улетит по соточке как пить дать.
Цены и ремонты увидел. Расположение по карте гугля тоже. Вопрос - есть ли реальные случаи покупки парнокопытными со 170+- куе бетона в 50 метров с ремонтом максимум за двадцатку в этой ж...пе матери городов руццких или там такой же памятник как и квартира Пшонки на Крещатике 25 за два ляма?
hume написав:[quote="4771124:kingkongovets"]жк владимирский, однушки 58 м если за нал, то по 94 куе
Окуеть, еще недавно самые дорогие квартиры в кардинале были по 1350. Но, стоит отметить, что жк владимирский нарисовал рыночную цену с самого начала, то есть оп +- понимал рыночную ситуацию. Итого их предложение было не интересно, на тот момент.
поезд сделал ту-ту... если Никонов в промзоне лукьяновки с видом на кладбище продает рендеры от ПА1600 то владимирский просто обязан стартовать с ПА2куе...
Ажиотаж на Лукьяновке спал слегонца. Цены остудили интерес. Уже звонят из ОП спрашивают: как же так, вы записывались и не пришли? Давайте мы вас на другой день запишем. Все-таки 1600 за метр котлована - ПЦ как дорого. Чуть дороже 1800 был продан Ричмонд - готовый, обжитый, с потрясающим видом и практически Серебряная миля (только гораздо лучше). Продавался долго.[/quote] У Геоса репутация хреновая стала. Арию тоже не разметают.