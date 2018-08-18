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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 14 жов, 2019 23:50
Оранжевый-хит сезона написав:
У Геоса репутация хреновая стала. Арию тоже не разметают.
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Потому что они не решают проблемы своих инвесторов - они им их создают. При чем всем: и беспредельщикам и нормальным. Нельзя делать дома сразу для умных и для красивых. Ты либо с теми, либо с другими. Как Сага, Кан или Тарян. + ко всему они в конце начинают экономить на спичках, менять принципиальные вещи. Поэтому глядя на рендер КАНа, люди понимают, что вот так оно и будет, или даже лучше. Поэтому достают из широких штатин 1600 за метр в ипенях Лукьяновки и вываливают прямо за рендер. А глядя на рендер Геоса люди уже знают, что оно будет где-то приблизительно вот так, похоже, но хуже. Или вообще хз как. Если утрировать, то КАН продает праздник жизни. Геос продает страдания (как и большинство киевских застройщиков).
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airmax78
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Додано: Пон 14 жов, 2019 23:52
12% годовых в долгосрочной аренде в США? Че-то не верится, в чем подвох?
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investorkiev
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Додано: Пон 14 жов, 2019 23:55
airmax78 написав:
ПРи цене 50 метров в Патриотике за 65куе, жду аналогичную по площади однуху в ЦП минимум за 250-300куе.
Макс, вы шо, серьезно ждете цен 300куе ЗА ОДНУХУ в ЦП??
И мне еще что-то говорят про мою РАКЕТУ. Я не знаю, как обозвать то что у вас? Гиперлуп? Фотонный двигатель?
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Додано: Вів 15 жов, 2019 00:04
investorkiev написав: airmax78 написав:
ПРи цене 50 метров в Патриотике за 65куе, жду аналогичную по площади однуху в ЦП минимум за 250-300куе.
Макс, вы шо, серьезно ждете цен 300куе ЗА ОДНУХУ в ЦП??
И мне еще что-то говорят про мою РАКЕТУ. Я не знаю, как обозвать то что у вас? Гиперлуп? Фотонный двигатель?
Я только отмечаю аномально низкую разницу в цене между УГ в ипенях и +/-нормальным жильем. И я не могу это объяснить, глядя, например, на киевский автопарк. Ну странно ведь когда под домом или в паркинге припаркованы автомобили жильцов, сопоставимые по цене с ценой квартир в доме. В Киеве это сплошь и рядом.
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airmax78
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Додано: Вів 15 жов, 2019 00:07
Кстати рос за последний год на 12% это была ракета или нет?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 15 жов, 2019 00:12
Оранжевый-хит сезона написав:
Кстати рос за последний год на 12% это была ракета или нет?
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На 12%?? Нет конечно, какая ракета, это форд фокус 1.4
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investorkiev
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