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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2023202420252026>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:50

  Оранжевый-хит сезона написав:У Геоса репутация хреновая стала. Арию тоже не разметают.

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Потому что они не решают проблемы своих инвесторов - они им их создают. При чем всем: и беспредельщикам и нормальным. Нельзя делать дома сразу для умных и для красивых. Ты либо с теми, либо с другими. Как Сага, Кан или Тарян. + ко всему они в конце начинают экономить на спичках, менять принципиальные вещи. Поэтому глядя на рендер КАНа, люди понимают, что вот так оно и будет, или даже лучше. Поэтому достают из широких штатин 1600 за метр в ипенях Лукьяновки и вываливают прямо за рендер. А глядя на рендер Геоса люди уже знают, что оно будет где-то приблизительно вот так, похоже, но хуже. Или вообще хз как. Если утрировать, то КАН продает праздник жизни. Геос продает страдания (как и большинство киевских застройщиков).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:52

  Понаехал написав:
  investorkiev написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... 6;promoted - 165куе
https://www.olx.ua/obyavlenie/hozyain-i ... faa1e17cb6 - 145куе
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-zhk-t ... faa1e17cb6 - 125куе БЕЗ РЕМОНТА
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-tsent ... faa1e17cb6 - 185куе
порядок цен надеюсь понятен?

Вот смотрю и офигиаваю с цен в Киеве.
Сколько квартира такая по вашей ссылке даст в оренде?
для сравнения
https://www.zillow.com/homedetails/7955-Cinderella-St-Houston-TX-77028/121116666_zpid/ УГ под оренду
https://www.zillow.com/homedetails/5826-Painted-Trail-Dr-Houston-TX-77084/28548937_zpid/ Нормальный - в таком и сам бы жил
дом за $125,000 дает в оренде в Хьюстоне 1,200 в месяц до налогов
дом за $179,900 дает в оренде в Хьюстоне 1,600 в месяц до налогов
по сути эта же ценовая категория


12% годовых в долгосрочной аренде в США? Че-то не верится, в чем подвох?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:55

  airmax78 написав:ПРи цене 50 метров в Патриотике за 65куе, жду аналогичную по площади однуху в ЦП минимум за 250-300куе.


Макс, вы шо, серьезно ждете цен 300куе ЗА ОДНУХУ в ЦП??

И мне еще что-то говорят про мою РАКЕТУ. Я не знаю, как обозвать то что у вас? Гиперлуп? Фотонный двигатель?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 00:04

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:ПРи цене 50 метров в Патриотике за 65куе, жду аналогичную по площади однуху в ЦП минимум за 250-300куе.


Макс, вы шо, серьезно ждете цен 300куе ЗА ОДНУХУ в ЦП??

И мне еще что-то говорят про мою РАКЕТУ. Я не знаю, как обозвать то что у вас? Гиперлуп? Фотонный двигатель?

Я только отмечаю аномально низкую разницу в цене между УГ в ипенях и +/-нормальным жильем. И я не могу это объяснить, глядя, например, на киевский автопарк. Ну странно ведь когда под домом или в паркинге припаркованы автомобили жильцов, сопоставимые по цене с ценой квартир в доме. В Киеве это сплошь и рядом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 00:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати рос за последний год на 12% это была ракета или нет?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 00:12

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати рос за последний год на 12% это была ракета или нет?

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На 12%?? Нет конечно, какая ракета, это форд фокус 1.4
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 02:36

  investorkiev написав:12% годовых в долгосрочной аренде в США? Че-то не верится, в чем подвох?

Издержки по ремонту техники, налоги и тд все на хозяине. В реальности останется процентов 5-6%.
12% - нереально. Я ж написал, что это raw
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 04:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:1300 за Патриотику - это цена за метр в маленькой, компактной, самой ликвидной квартире - однушечке - мечте всех новосозданных семей со средним достатком.

Вот только не надо про "мечту". Маленькая компактная однушечка это скорее жестокий компромисс в суровой реальности, но никак не мечта.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 05:32

  Faceless написав:
investorkiev написав:1300 за Патриотику - это цена за метр в маленькой, компактной, самой ликвидной квартире - однушечке - мечте всех новосозданных семей со средним достатком.

Вот только не надо про "мечту". Маленькая компактная однушечка это скорее жестокий компромисс в суровой реальности, но никак не мечта.

Мечта. Я хорошо помню о чем мечтал в свои 22. «Хотя бы хрущебу»- это компромис. Однушка в новострое - мечта.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 06:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  Faceless написав:
investorkiev написав:1300 за Патриотику - это цена за метр в маленькой, компактной, самой ликвидной квартире - однушечке - мечте всех новосозданных семей со средним достатком.

Вот только не надо про "мечту". Маленькая компактная однушечка это скорее жестокий компромисс в суровой реальности, но никак не мечта.

Мечта. Я хорошо помню о чем мечтал в свои 22. «Хотя бы хрущебу»- это компромис. Однушка в новострое - мечта.
Вы в 22 уже были молодой семьёй?
Faceless
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