Додано: Пон 14 жов, 2019 23:50

Оранжевый-хит сезона написав: У Геоса репутация хреновая стала. Арию тоже не разметают.



Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk У Геоса репутация хреновая стала. Арию тоже не разметают.Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Потому что они не решают проблемы своих инвесторов - они им их создают. При чем всем: и беспредельщикам и нормальным. Нельзя делать дома сразу для умных и для красивых. Ты либо с теми, либо с другими. Как Сага, Кан или Тарян. + ко всему они в конце начинают экономить на спичках, менять принципиальные вещи. Поэтому глядя на рендер КАНа, люди понимают, что вот так оно и будет, или даже лучше. Поэтому достают из широких штатин 1600 за метр в ипенях Лукьяновки и вываливают прямо за рендер. А глядя на рендер Геоса люди уже знают, что оно будет где-то приблизительно вот так, похоже, но хуже. Или вообще хз как. Если утрировать, то КАН продает праздник жизни. Геос продает страдания (как и большинство киевских застройщиков).