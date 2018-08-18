Додано: Вів 15 жов, 2019 07:46

airmax78 написав: Ну и что? В нормальных столицах это так не работает. В той же Москве: от того что в Капотне маленькие квартиры в панельках - они не стоят 10куе за метр. А огромные пентхаузы в пределах Садового кольца не стоят по 2куе только потому что у них площадь большая. Условно 2 куе за метр в 40-метровой двушке в аду Капотни и 15куе за метр в 200-метровой квартире в вашем любимом Москва Сити. При цене Патриотики 1300 за метр, Тетрис должен стоить в районе 10ки за метр. Либо при цене Тетриса в районе 3-4 куе за метр, Патриотика должна продаваться па500 и ни копейкой дороже. Аномальная ситуация какая-то. Ну и что? В нормальных столицах это так не работает. В той же Москве: от того что в Капотне маленькие квартиры в панельках - они не стоят 10куе за метр. А огромные пентхаузы в пределах Садового кольца не стоят по 2куе только потому что у них площадь большая. Условно 2 куе за метр в 40-метровой двушке в аду Капотни и 15куе за метр в 200-метровой квартире в вашем любимом Москва Сити. При цене Патриотики 1300 за метр, Тетрис должен стоить в районе 10ки за метр. Либо при цене Тетриса в районе 3-4 куе за метр, Патриотика должна продаваться па500 и ни копейкой дороже. Аномальная ситуация какая-то.

Ну нельзя сравнивать Москву и Киев в лоб.Там другие расстояния, там сложные пересадки в наземном транспорте и метро. Я ради интереса вот прямо сейчас вбил в гугл планировщик рандомный адрес в Капотне и адрес московского офиса своей компании в пределах Садового кольца. Мне гугл зарядил полтора часа добираться из которых 28 минут пешком. Пешком + автобус + метро + метро + пешком. Если офис где-то в других чигирях, а не в Садовом Кольце то время добирания вырастёт еще больше. Что такое пересадки в Москве все знают, наши на их фоне детский сад.У нас всё просто если чигиря возле метро то добраться до любого места в цивилизации - максимум одна пересадка в метро и максимум час езды в самом худшем случае (Красный хутор - Святошин там).От Патриотики до метро сколько там топать, 10 минут? Потом еще 10-15 минут ехать и ты выходишь на Печерской или Кловской. В реальности разница между добиранием куда-то с районов и по добиранию в пределах центра небольшая. Это не часовая разница в Москве. Жить на районах в Киеве достаточно комфортно и по некоторым параметрам даже лучше чем в центре (доступ к природе, доступ к трц, больше всякой инфраструктуры в шаговой доступности).Ну и Капотню уж сравнивайте не с Патриотикой, а с ДВРЗ если на то пошло.