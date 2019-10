Додано: Вів 15 жов, 2019 07:43

Понаехал написав: Faceless написав: Вы в 22 уже были молодой семьёй? Вы в 22 уже были молодой семьёй?

В 22 я съехал от родителей. Курнатовского 11 - там снял свой первый убитый угол.

Где-то с 22-23х лет живу со своей женой. Уже более 10 лет живем вместе и давно официальным браком. Так что , если считать гражданский брак семьей, то да. В 22 я съехал от родителей. Курнатовского 11 - там снял свой первый убитый угол.Где-то с 22-23х лет живу со своей женой. Уже более 10 лет живем вместе и давно официальным браком. Так что , если считать гражданский брак семьей, то да.

Я от не розумію, чому ти залишаєшся в США?

Середній клас зменшується.

Твої діти будуть конкурувати за коледж/роботу із азіатами.

Я ще розумію, приїхати і зрубати бабла.

Але на дальню перспективу штати уже не торт. Я от не розумію, чому ти залишаєшся в США?Середній клас зменшується.Твої діти будуть конкурувати за коледж/роботу із азіатами.Я ще розумію, приїхати і зрубати бабла.Але на дальню перспективу штати уже не торт.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/