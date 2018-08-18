Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В 22 я съехал от родителей. Курнатовского 11 - там снял свой первый убитый угол. Где-то с 22-23х лет живу со своей женой. Уже более 10 лет живем вместе и давно официальным браком. Так что , если считать гражданский брак семьей, то да.
Я от не розумію, чому ти залишаєшся в США? Середній клас зменшується. Твої діти будуть конкурувати за коледж/роботу із азіатами. Я ще розумію, приїхати і зрубати бабла. Але на дальню перспективу штати уже не торт.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Ну и что? В нормальных столицах это так не работает. В той же Москве: от того что в Капотне маленькие квартиры в панельках - они не стоят 10куе за метр. А огромные пентхаузы в пределах Садового кольца не стоят по 2куе только потому что у них площадь большая. Условно 2 куе за метр в 40-метровой двушке в аду Капотни и 15куе за метр в 200-метровой квартире в вашем любимом Москва Сити. При цене Патриотики 1300 за метр, Тетрис должен стоить в районе 10ки за метр. Либо при цене Тетриса в районе 3-4 куе за метр, Патриотика должна продаваться па500 и ни копейкой дороже. Аномальная ситуация какая-то.
Ну нельзя сравнивать Москву и Киев в лоб. Там другие расстояния, там сложные пересадки в наземном транспорте и метро. Я ради интереса вот прямо сейчас вбил в гугл планировщик рандомный адрес в Капотне и адрес московского офиса своей компании в пределах Садового кольца. Мне гугл зарядил полтора часа добираться из которых 28 минут пешком. Пешком + автобус + метро + метро + пешком. Если офис где-то в других чигирях, а не в Садовом Кольце то время добирания вырастёт еще больше. Что такое пересадки в Москве все знают, наши на их фоне детский сад. У нас всё просто если чигиря возле метро то добраться до любого места в цивилизации - максимум одна пересадка в метро и максимум час езды в самом худшем случае (Красный хутор - Святошин там). От Патриотики до метро сколько там топать, 10 минут? Потом еще 10-15 минут ехать и ты выходишь на Печерской или Кловской. В реальности разница между добиранием куда-то с районов и по добиранию в пределах центра небольшая. Это не часовая разница в Москве. Жить на районах в Киеве достаточно комфортно и по некоторым параметрам даже лучше чем в центре (доступ к природе, доступ к трц, больше всякой инфраструктуры в шаговой доступности). Ну и Капотню уж сравнивайте не с Патриотикой, а с ДВРЗ если на то пошло.
airmax78 написав:Ну и что? В нормальных столицах это так не работает. В той же Москве: от того что в Капотне маленькие квартиры в панельках - они не стоят 10куе за метр. А огромные пентхаузы в пределах Садового кольца не стоят по 2куе только потому что у них площадь большая. Условно 2 куе за метр в 40-метровой двушке в аду Капотни и 15куе за метр в 200-метровой квартире в вашем любимом Москва Сити. При цене Патриотики 1300 за метр, Тетрис должен стоить в районе 10ки за метр. Либо при цене Тетриса в районе 3-4 куе за метр, Патриотика должна продаваться па500 и ни копейкой дороже. Аномальная ситуация какая-то.
Ну нельзя сравнивать Москву и Киев в лоб. Там другие расстояния, там сложные пересадки в наземном транспорте и метро. Я ради интереса вот прямо сейчас вбил в гугл планировщик рандомный адрес в Капотне и адрес московского офиса своей компании в пределах Садового кольца. Мне гугл зарядил полтора часа добираться из которых 28 минут пешком. Пешком + автобус + метро + метро + пешком. Если офис где-то в других чигирях, а не в Садовом Кольце то время добирания вырастёт еще больше. Что такое пересадки в Москве все знают, наши на их фоне детский сад. У нас всё просто если чигиря возле метро то добраться до любого места в цивилизации - максимум одна пересадка в метро и максимум час езды в самом худшем случае (Красный хутор - Святошин там). От Патриотики до метро сколько там топать, 10 минут? Потом еще 10-15 минут ехать и ты выходишь на Печерской или Кловской. В реальности разница между добиранием куда-то с районов и по добиранию в пределах центра небольшая. Это не часовая разница в Москве. Жить на районах в Киеве достаточно комфортно и по некоторым параметрам даже лучше чем в центре (доступ к природе, доступ к трц, больше всякой инфраструктуры в шаговой доступности). Ну и Капотню уж сравнивайте не с Патриотикой, а с ДВРЗ если на то пошло.
Ти якось рожевоокулярно дивишся на Київ. Як на мене, з транспортною інфраструктурою повний ппц. І покращень не видно в найближчі 10 років.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:Ти якось рожевоокулярно дивишся на Київ. Як на мене, з транспортною інфраструктурою повний ппц. І покращень не видно в найближчі 10 років.
В нас є метро і є решта. З рештою погано, через це надмірне навантаження на метро. З метро все плюс мінус нормально. Тому треба жити біля метро і як не дивно, але ніяких проблем з пересуванням містом не буде. З часом коли інший транспорт полагодять, то й в метро стане легше.
На Сетаме появился интересный лот. Ощадбанк выставил на торги земельные участки на Левобережке рядом со скандальной стройкой Солнечной Ривьеры. Между Броварским проспектом и Никольско-Слободской улицей.
- земельна ділянка, площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255); - земельна ділянка, площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256); - земельна ділянка, площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257); - металева огорожа, яка розташована на земельній ділянці, площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255).
Стартовая цена 199 млн.грн.
На прием заявок отводится всего 20 дней. Торги назначены на 21 октября .
Особенно порадовал пункт, что банк может отказать покупателю с негативной деловой репутацией