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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2023202420252026

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 07:43

  Понаехал написав:
  Faceless написав:Вы в 22 уже были молодой семьёй?

В 22 я съехал от родителей. Курнатовского 11 - там снял свой первый убитый угол.
Где-то с 22-23х лет живу со своей женой. Уже более 10 лет живем вместе и давно официальным браком. Так что , если считать гражданский брак семьей, то да.

Я от не розумію, чому ти залишаєшся в США?
Середній клас зменшується.
Твої діти будуть конкурувати за коледж/роботу із азіатами.
Я ще розумію, приїхати і зрубати бабла.
Але на дальню перспективу штати уже не торт.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 07:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну и что? В нормальных столицах это так не работает. В той же Москве: от того что в Капотне маленькие квартиры в панельках - они не стоят 10куе за метр. А огромные пентхаузы в пределах Садового кольца не стоят по 2куе только потому что у них площадь большая. Условно 2 куе за метр в 40-метровой двушке в аду Капотни и 15куе за метр в 200-метровой квартире в вашем любимом Москва Сити. При цене Патриотики 1300 за метр, Тетрис должен стоить в районе 10ки за метр. Либо при цене Тетриса в районе 3-4 куе за метр, Патриотика должна продаваться па500 и ни копейкой дороже. Аномальная ситуация какая-то.

Ну нельзя сравнивать Москву и Киев в лоб.
Там другие расстояния, там сложные пересадки в наземном транспорте и метро. Я ради интереса вот прямо сейчас вбил в гугл планировщик рандомный адрес в Капотне и адрес московского офиса своей компании в пределах Садового кольца. Мне гугл зарядил полтора часа добираться из которых 28 минут пешком. Пешком + автобус + метро + метро + пешком. Если офис где-то в других чигирях, а не в Садовом Кольце то время добирания вырастёт еще больше. Что такое пересадки в Москве все знают, наши на их фоне детский сад.
У нас всё просто если чигиря возле метро то добраться до любого места в цивилизации - максимум одна пересадка в метро и максимум час езды в самом худшем случае (Красный хутор - Святошин там).
От Патриотики до метро сколько там топать, 10 минут? Потом еще 10-15 минут ехать и ты выходишь на Печерской или Кловской. В реальности разница между добиранием куда-то с районов и по добиранию в пределах центра небольшая. Это не часовая разница в Москве. Жить на районах в Киеве достаточно комфортно и по некоторым параметрам даже лучше чем в центре (доступ к природе, доступ к трц, больше всякой инфраструктуры в шаговой доступности).
Ну и Капотню уж сравнивайте не с Патриотикой, а с ДВРЗ если на то пошло.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 07:52

  Santehnik написав:
  airmax78 написав:Ну и что? В нормальных столицах это так не работает. В той же Москве: от того что в Капотне маленькие квартиры в панельках - они не стоят 10куе за метр. А огромные пентхаузы в пределах Садового кольца не стоят по 2куе только потому что у них площадь большая. Условно 2 куе за метр в 40-метровой двушке в аду Капотни и 15куе за метр в 200-метровой квартире в вашем любимом Москва Сити. При цене Патриотики 1300 за метр, Тетрис должен стоить в районе 10ки за метр. Либо при цене Тетриса в районе 3-4 куе за метр, Патриотика должна продаваться па500 и ни копейкой дороже. Аномальная ситуация какая-то.

Ну нельзя сравнивать Москву и Киев в лоб.
Там другие расстояния, там сложные пересадки в наземном транспорте и метро. Я ради интереса вот прямо сейчас вбил в гугл планировщик рандомный адрес в Капотне и адрес московского офиса своей компании в пределах Садового кольца. Мне гугл зарядил полтора часа добираться из которых 28 минут пешком. Пешком + автобус + метро + метро + пешком. Если офис где-то в других чигирях, а не в Садовом Кольце то время добирания вырастёт еще больше. Что такое пересадки в Москве все знают, наши на их фоне детский сад.
У нас всё просто если чигиря возле метро то добраться до любого места в цивилизации - максимум одна пересадка в метро и максимум час езды в самом худшем случае (Красный хутор - Святошин там).
От Патриотики до метро сколько там топать, 10 минут? Потом еще 10-15 минут ехать и ты выходишь на Печерской или Кловской. В реальности разница между добиранием куда-то с районов и по добиранию в пределах центра небольшая. Это не часовая разница в Москве. Жить на районах в Киеве достаточно комфортно и по некоторым параметрам даже лучше чем в центре (доступ к природе, доступ к трц, больше всякой инфраструктуры в шаговой доступности).
Ну и Капотню уж сравнивайте не с Патриотикой, а с ДВРЗ если на то пошло.

Ти якось рожевоокулярно дивишся на Київ.
Як на мене, з транспортною інфраструктурою повний ппц. І покращень не видно в найближчі 10 років.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 08:11

  flyman написав:Ти якось рожевоокулярно дивишся на Київ.
Як на мене, з транспортною інфраструктурою повний ппц. І покращень не видно в найближчі 10 років.

В нас є метро і є решта. З рештою погано, через це надмірне навантаження на метро. З метро все плюс мінус нормально. Тому треба жити біля метро і як не дивно, але ніяких проблем з пересуванням містом не буде. З часом коли інший транспорт полагодять, то й в метро стане легше.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 08:42

Зображення


На Сетаме появился интересный лот. Ощадбанк выставил на торги земельные участки на Левобережке рядом со скандальной стройкой Солнечной Ривьеры. Между Броварским проспектом и Никольско-Слободской улицей.

- земельна ділянка, площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255);
- земельна ділянка, площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256);
- земельна ділянка, площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257);
- металева огорожа, яка розташована на земельній ділянці, площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255).

Стартовая цена 199 млн.грн.

На прием заявок отводится всего 20 дней. Торги назначены на 21 октября .

Особенно порадовал пункт, что банк может отказать покупателю с негативной деловой репутацией

https://setam.net.ua/auction/379199
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:05

Почем земля под Киевом ?
https://setam.net.ua/auction/380681

Почти 100 га , Макаровский район 7,5 млн.грн ( чуть дороже 3 куе/га )
Цільове призначення земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:17

Это именно те три участка площадью 6,3671 которые хотела выкупить Киеврада ....но не выкупила

https://kmr.gov.ua/uk/content/kyyivrada ... slobidci-0
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тижні радості продовжуються:-)
Скоро гостишку можна буде придбати на здачу з Маку.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Комусь не подобається, що гостишку можна буде купити на здачу від мака. Дивно. Гілка якраз про це.

Реальна хата з меблями. Жилий стан.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... FBHSh.html

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodae ... FsjkP.html

Зображення

Зи. Паркет на підлозі, а не якийсь ламінат.

До речі, набагато краще ніж зараз в деяких новобудовах.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Друг попросил проконсультировать по покупке квартиры - хочет переехать в трешку из двушки, в приличном комплексе, но не ТОП.

Рыпнулся - а ничего нету, все или разобрали, или ооочень дорого, и это трешки!

Поезд тронулся и уже отьехал с перрона, РАКЕТА готовится к взлету.

Уну пишет про рост 12% за год. Я вижу около 40% за год роста к аналогичным обьектам
investorkiev
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