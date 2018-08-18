Друг плохо зарабатывает, нет денег на доплату?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Друг плохо зарабатывает, нет денег на доплату?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:57
Так поезд или ракета? У них же разное направление движения.
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:58
Мало работает. Надо больше работать. Пусть берет пример с Уну.
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:59
Ми в GeoDesign.info постійно перераховуємо населення. Для більшості досліджень беремо дані паралельно з різних джерел, таким чином результат виходить найбільш точним. Вибори 2019 року не стали виключенням. Якщо брати дані лише по виборам, картина населення буде некоректна. Окрім дітей, у виборчих списках не враховані люди, що мешкають не по порописці та не взяли відкріпний талон. А таких в Києві ну дуже багато.
Зате можна порівняти свіжі дані з виборів з нашими. І побачити різницю між фактичним населенням та "прописаними" мешканцями. Що наші аналітики і відобразили на інфографіці.
На карті видно, що "незареєстрованих" мешканців досить багато в центрі, немало на Позняках та Осокорках. А також на Троєщині та в районі "Ліко-Град". З наших спостережень найбільше різняться офіційні та фактичні дані в новобудовах економ-класу. З цікавого - в "садах" за Русанівкою та Осокорками також зареєстровано небагато людей порівняно з кількістю проживаючих. Це може бути пов'язано з тим, що юридично це дачі з відповідним цільовим призначенням ділянок
зы: кроме прочего карта интересна тем шо показывает самые популярные для аренды эрии
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тем временем домик обвалился на 0.3% за неделю.
это рост?
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:14
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:16
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:18
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:19
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