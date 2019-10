Додано: Вів 15 жов, 2019 11:59





Ми в GeoDesign.info постійно перераховуємо населення. Для більшості досліджень беремо дані паралельно з різних джерел, таким чином результат виходить найбільш точним. Вибори 2019 року не стали виключенням. Якщо брати дані лише по виборам, картина населення буде некоректна. Окрім дітей, у виборчих списках не враховані люди, що мешкають не по порописці та не взяли відкріпний талон. А таких в Києві ну дуже багато.

Зате можна порівняти свіжі дані з виборів з нашими. І побачити різницю між фактичним населенням та "прописаними" мешканцями. Що наші аналітики і відобразили на інфографіці.



На карті видно, що "незареєстрованих" мешканців досить багато в центрі, немало на Позняках та Осокорках. А також на Троєщині та в районі "Ліко-Град". З наших спостережень найбільше різняться офіційні та фактичні дані в новобудовах економ-класу. З цікавого - в "садах" за Русанівкою та Осокорками також зареєстровано небагато людей порівняно з кількістю проживаючих. Це може бути пов'язано з тим, що юридично це дачі з відповідним цільовим призначенням ділянок



