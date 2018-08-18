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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2025202620272028>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Друг попросил проконсультировать по покупке квартиры - хочет переехать в трешку из двушки, в приличном комплексе, но не ТОП.

Рыпнулся - а ничего нету, все или разобрали, или ооочень дорого,

Друг плохо зарабатывает, нет денег на доплату?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:57

  investorkiev написав:Друг попросил проконсультировать по покупке квартиры - хочет переехать в трешку из двушки, в приличном комплексе, но не ТОП.

Рыпнулся - а ничего нету, все или разобрали, или ооочень дорого, и это трешки!

Поезд тронулся и уже отьехал с перрона, РАКЕТА готовится к взлету.

Уну пишет про рост 12% за год. Я вижу около 40% за год роста к аналогичным обьектам

Так поезд или ракета? У них же разное направление движения.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:58

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Друг попросил проконсультировать по покупке квартиры - хочет переехать в трешку из двушки, в приличном комплексе, но не ТОП.

Рыпнулся - а ничего нету, все или разобрали, или ооочень дорого,

Друг плохо зарабатывает, нет денег на доплату?

Мало работает. Надо больше работать. Пусть берет пример с Уну.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:59

Зображення

Ми в GeoDesign.info постійно перераховуємо населення. Для більшості досліджень беремо дані паралельно з різних джерел, таким чином результат виходить найбільш точним. Вибори 2019 року не стали виключенням. Якщо брати дані лише по виборам, картина населення буде некоректна. Окрім дітей, у виборчих списках не враховані люди, що мешкають не по порописці та не взяли відкріпний талон. А таких в Києві ну дуже багато.
Зате можна порівняти свіжі дані з виборів з нашими. І побачити різницю між фактичним населенням та "прописаними" мешканцями. Що наші аналітики і відобразили на інфографіці.

На карті видно, що "незареєстрованих" мешканців досить багато в центрі, немало на Позняках та Осокорках. А також на Троєщині та в районі "Ліко-Град". З наших спостережень найбільше різняться офіційні та фактичні дані в новобудовах економ-класу. З цікавого - в "садах" за Русанівкою та Осокорками також зареєстровано небагато людей порівняно з кількістю проживаючих. Це може бути пов'язано з тим, що юридично це дачі з відповідним цільовим призначенням ділянок

зы: кроме прочего карта интересна тем шо показывает самые популярные для аренды эрии
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тем временем домик обвалился на 0.3% за неделю.
это рост?
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:14

  kivin написав:тем временем домик обвалился на 0.3% за неделю.
это рост?

Это -15.6% в год. Это стремительный домкрат.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:16

  kivin написав:тем временем домик обвалился на 0.3% за неделю.
это рост?


Хорошо, что не за день. Обвал или колебание курса гривни? :)
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:16

airmax78
Макс, а вы пока в кеше ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:18

  zzzzzz написав:airmax78
Макс, а вы пока в кеше ?

Нет, я все тут же потратил. У меня деньги долго не держатся. Завидую выдержке Сержа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:19

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Макс, а вы пока в кеше ?

Нет, я все тут же потратил. У меня деньги долго не держатся. Завидую выдержке Сержа.

макс, а что купили?
kivin
 
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