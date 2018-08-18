RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2025202620272028

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:22

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Друг попросил проконсультировать по покупке квартиры - хочет переехать в трешку из двушки, в приличном комплексе, но не ТОП.

Рыпнулся - а ничего нету, все или разобрали, или ооочень дорого,

Друг плохо зарабатывает, нет денег на доплату?


К сожалению да - у него дети, все заработки «сьедаются». Есть сумма на доплату, но она фиксированная и не супер-большая.

Пост не о друге - я ему посоветовал ютиться и дальше в двушке и копить, и ждать подходящего случая.

Дело в том, что и новых комфорт-класса комплексов по умеренной цене я не вижу, от надежных застройщиков.

Такое чуство что количество новых котлованов намного сократилось за пару лет, строить уже стали меньше.
Посмотрим статистику за год
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 06.03.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:37

  kivin написав:макс, а что купили?

Биточек на все,тёща не прогонит,модные МОПы и кондёры в корзинах это сказки для форума,а так прыймы,но правда целая своя отдельная комната в тёплом 60-ти летнем закалённом хрущике!

Рынок начинает успокаиваться от неоправданного оптимизма от весенней зелени и сделаем их вместе.
Новостройки потихоньку начинают идти на встречу покупателю,появляются рассрочки,цены уже хоть не растут,но правда и не падают,короче рынок переходит в стадию оптимизм разбился вдребезги,пора понимать,что на горизонте рутина,без доступной ипотеки,без существенного роста экономики,без перспектив на улучшение.

Вот такие пироги малята,но надо не скулить,а думать как выловить рыбку в этой не очень светлой воде 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10657
З нами з: 30.12.09
Подякував: 306 раз.
Подякували: 2217 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:43

somilitark
и зеленые очки всем продавцам земли пора снимать, те кто надеелся на приход богатых иностранцев.
Будут землю Бахматюки ,Косюки, Веревские и прочие Ахметовы скупать. Они вам предложат "рыночные" цены :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35687
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3473 раз.
Подякували: 7603 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:44

  kivin написав:тем временем домик обвалился на 0.3% за неделю.
это рост?

це корекція, можливо через грішу
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16474
З нами з: 09.03.14
Подякував: 968 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:47

  somilitark написав:
  kivin написав:макс, а что купили?

Биточек на все,тёща не прогонит,модные МОПы и кондёры в корзинах это сказки для форума,а так прыймы,но правда целая своя отдельная комната в тёплом 60-ти летнем закалённом хрущике!

Рынок начинает успокаиваться от неоправданного оптимизма от весенней зелени и сделаем их вместе.
Новостройки потихоньку начинают идти на встречу покупателю,появляются рассрочки,цены уже хоть не растут,но правда и не падают,короче рынок переходит в стадию оптимизм разбился вдребезги,пора понимать,что на горизонте рутина,без доступной ипотеки,без существенного роста экономики,без перспектив на улучшение.

Вот такие пироги малята,но надо не скулить,а думать как выловить рыбку в этой не очень светлой воде 8)

так і хочеться сказати "зробимо їх разом".
ато рекета, поїзд, а тут віз на дерев"яних колесах без кобили
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16474
З нами з: 09.03.14
Подякував: 968 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:48

  zzzzzz написав:somilitark
и зеленые очки всем продавцам земли пора снимать, те кто надеелся на приход богатых иностранцев.
Будут землю Бахматюки ,Косюки, Веревские и прочие Ахметовы скупать. Они вам предложат "рыночные" цены :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Велика Приватизація по українськи 2, або дерибан землі! (заводи - параходи ефективні менеджери просра...)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 жов, 2019 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16474
З нами з: 09.03.14
Подякував: 968 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:48

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kivin написав:тем временем домик обвалился на 0.3% за неделю.
это рост?

Это -15.6% в год. Это стремительный домкрат.

А еще и торг увеличился с 5% до 15%. Итого - 30,6%. !!!
Не завидую бетоноводам.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 15 жов, 2019 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14801
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1929 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трибека - ты не ответил - есть ли среди твоих знакомых случаи покупки однух в ЦП или каком другом новострое не в 200м от Гулливера, а в зажопьях прицентралья, не под аренду, а для жизни или ёбли секретуток, по цене хотя бы трёха за метр, а лучше 3.5-4
барабашов
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 16.06.15
Подякував: 144 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2025202620272028
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1664, 1665, 1666
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16652 2622525
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 жов, 2019 12:36
UA
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8046
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183984
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77455)
15.10.2019 13:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.