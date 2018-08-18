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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:22
Serg-ik написав: investorkiev написав:
Друг попросил проконсультировать по покупке квартиры - хочет переехать в трешку из двушки, в приличном комплексе, но не ТОП.
Рыпнулся - а ничего нету, все или разобрали, или ооочень дорого,
Друг плохо зарабатывает, нет денег на доплату?
К сожалению да - у него дети, все заработки «сьедаются». Есть сумма на доплату, но она фиксированная и не супер-большая.
Пост не о друге - я ему посоветовал ютиться и дальше в двушке и копить, и ждать подходящего случая.
Дело в том, что и новых комфорт-класса комплексов по умеренной цене я не вижу, от надежных застройщиков.
Такое чуство что количество новых котлованов намного сократилось за пару лет, строить уже стали меньше.
Посмотрим статистику за год
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:37
kivin написав:
макс, а что купили?
Биточек на все,тёща не прогонит,модные МОПы и кондёры в корзинах это сказки для форума,а так прыймы,но правда целая своя отдельная комната в тёплом 60-ти летнем закалённом хрущике!
Рынок начинает успокаиваться от неоправданного оптимизма от весенней зелени и сделаем их вместе.
Новостройки потихоньку начинают идти на встречу покупателю,появляются рассрочки,цены уже хоть не растут,но правда и не падают,короче рынок переходит в стадию оптимизм разбился вдребезги,пора понимать,что на горизонте рутина,без доступной ипотеки,без существенного роста экономики,без перспектив на улучшение.
Вот такие пироги малята,но надо не скулить,а думать как выловить рыбку в этой не очень светлой воде
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:43
somilitark
и зеленые очки всем продавцам земли пора снимать, те кто надеелся на приход богатых иностранцев.
Будут землю Бахматюки ,Косюки, Веревские и прочие Ахметовы скупать. Они вам предложат "рыночные" цены
Живите своим умом!
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:44
kivin написав:
тем временем домик обвалился на 0.3% за неделю.
это рост?
це корекція, можливо через грішу
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:47
somilitark написав: kivin написав:
макс, а что купили?
Биточек на все,тёща не прогонит,модные МОПы и кондёры в корзинах это сказки для форума,а так прыймы,но правда целая своя отдельная комната в тёплом 60-ти летнем закалённом хрущике!
Рынок начинает успокаиваться от неоправданного оптимизма от весенней зелени и сделаем их вместе.
Новостройки потихоньку начинают идти на встречу покупателю,появляются рассрочки,цены уже хоть не растут,но правда и не падают,короче рынок переходит в стадию оптимизм разбился вдребезги,пора понимать,что на горизонте рутина,без доступной ипотеки,без существенного роста экономики,без перспектив на улучшение.
Вот такие пироги малята,но надо не скулить,а думать как выловить рыбку в этой не очень светлой воде
так і хочеться сказати "зробимо їх разом".
ато рекета, поїзд, а тут віз на дерев"яних колесах без кобили
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:48
Велика Приватизація по українськи 2, або дерибан землі! (заводи - параходи ефективні менеджери просра...)
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 15 жов, 2019 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:48
airmax78 написав: kivin написав:
тем временем домик обвалился на 0.3% за неделю.
это рост?
Это -15.6% в год. Это стремительный домкрат.
А еще и торг увеличился с 5% до 15%. Итого - 30,6%. !!!
Не завидую бетоноводам.
Востаннє редагувалось Первый
в Вів 15 жов, 2019 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:48
Трибека - ты не ответил - есть ли среди твоих знакомых случаи покупки однух в ЦП или каком другом новострое не в 200м от Гулливера, а в зажопьях прицентралья, не под аренду, а для жизни или ёбли секретуток, по цене хотя бы трёха за метр, а лучше 3.5-4
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