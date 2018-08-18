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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2026202720282029

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И получается что в обоих случаях тратится сумма около 400куе, а то и больше, или там трёха с комнатами в 11метров, что даже Серж забракуэ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:36

  kivin написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Макс, а вы пока в кеше ?

Нет, я все тут же потратил. У меня деньги долго не держатся. Завидую выдержке Сержа.

макс, а что купили?

Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.

неужели юнит?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:42

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kivin написав:
  airmax78 написав:[quote="4771527:zzzzzz"]
Нет, я все тут же потратил. У меня деньги долго не держатся. Завидую выдержке Сержа.

макс, а что купили?

Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.

Просим. Гусары будут молчать:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:54

  airmax78 написав:
  kivin написав:
  airmax78 написав:Нет, я все тут же потратил. У меня деньги долго не держатся. Завидую выдержке Сержа.

макс, а что купили?

Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.


Я себе просто повторяю:
- купил для себя, для жизни
- рынок просто не понимает истинных ценностей,
- да, переплатил, но не жалею,
- немного жалею, но если бы не купил, жалел бы еще больше
- мне нравится, а это главное
- подобные объекты уже подорожали на 0.3%
и т.д.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:05

  airmax78 написав:Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.

макс, напиши мне в личку.
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:К сожалению да - у него дети, все заработки «сьедаются». Есть сумма на доплату, но она фиксированная и не супер-большая.
Пост не о друге - я ему посоветовал ютиться и дальше в двушке и копить, и ждать подходящего случая.
Дело в том, что и новых комфорт-класса комплексов по умеренной цене я не вижу, от надежных застройщиков.

Меня давно и много раз зафукали за такую стратегию.
Вы здесь радуетесь, что всё ракетой вверх, а другу, который все проедает, советуете копить. С чего копить? Почему не советуете покупать?
похоже застройщики поняли, что надо рассчитывать на покупки среди топ-чиновников и прочей братии, что кормится ( на законных основаниях, как это не удивительно) из госбюджета, а не на пролетариев с наследными хрущами, желающими переехать за тощую котлету в комфорт-класс.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:19

  artlife написав:
  airmax78 написав:
  kivin написав:макс, а что купили?

Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.


Я себе просто повторяю:
- купил для себя, для жизни
- рынок просто не понимает истинных ценностей,
- да, переплатил, но не жалею,
- немного жалею, но если бы не купил, жалел бы еще больше
- мне нравится, а это главное
- подобные объекты уже подорожали на 0.3%
и т.д.

Я просто сразу выставляю на олх на 10% дороже и жду. Если есть хотя бы 1 звонок в месяц - значит дорожает. Можно спать спокойно.
По Ричмонду чувствую, что продешевил. Но оставаться там дальше не было никакой возможности: сусиды колхозят фасад уже в массовом порядке.
airmax78
 
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