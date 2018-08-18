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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 жов, 2019 13:11
И получается что в обоих случаях тратится сумма около 400куе, а то и больше, или там трёха с комнатами в 11метров, что даже Серж забракуэ?
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:36
kivin написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:airmax78
Макс, а вы пока в кеше ?
Нет, я все тут же потратил. У меня деньги долго не держатся. Завидую выдержке Сержа.
макс, а что купили?
Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:42
airmax78 написав:
Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.
неужели юнит?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:42
airmax78 написав: kivin написав: airmax78 написав:
[quote="4771527:zzzzzz"]
Нет, я все тут же потратил. У меня деньги долго не держатся. Завидую выдержке Сержа.
макс, а что купили?
Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.
Просим. Гусары будут молчать:-)
Всім процвітання!
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:54
airmax78 написав: kivin написав: airmax78 написав:
Нет, я все тут же потратил. У меня деньги долго не держатся. Завидую выдержке Сержа.
макс, а что купили?
Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.
Я себе просто повторяю:
- купил для себя, для жизни
- рынок просто не понимает истинных ценностей,
- да, переплатил, но не жалею,
- немного жалею, но если бы не купил, жалел бы еще больше
- мне нравится, а это главное
- подобные объекты уже подорожали на 0.3%
и т.д.
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artlife
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:05
airmax78 написав:
Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.
макс, напиши мне в личку.
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kivin
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:17
investorkiev написав:
К сожалению да - у него дети, все заработки «сьедаются»
. Есть сумма на доплату, но она фиксированная и не супер-большая.
Пост не о друге - я ему посоветовал
ютиться и дальше в двушке и копить
, и ждать подходящего случая.
Дело в том, что и новых комфорт-класса комплексов по умеренной цене я не вижу, от надежных застройщиков.
Меня давно и много раз зафукали за такую стратегию.
Вы здесь радуетесь, что всё ракетой вверх, а другу, который все проедает, советуете копить. С чего копить? Почему не советуете покупать?
похоже застройщики поняли, что надо рассчитывать на покупки среди топ-чиновников и прочей братии, что кормится ( на законных основаниях, как это не удивительно) из госбюджета, а не на пролетариев с наследными хрущами, желающими переехать за тощую котлету в комфорт-класс.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:19
artlife написав: airmax78 написав: kivin написав:
макс, а что купили?
Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.
Я себе просто повторяю:
- купил для себя, для жизни
- рынок просто не понимает истинных ценностей,
- да, переплатил, но не жалею,
- немного жалею, но если бы не купил, жалел бы еще больше
- мне нравится, а это главное
- подобные объекты уже подорожали на 0.3%
и т.д.
Я просто сразу выставляю на олх на 10% дороже и жду. Если есть хотя бы 1 звонок в месяц - значит дорожает. Можно спать спокойно.
По Ричмонду чувствую, что продешевил. Но оставаться там дальше не было никакой возможности: сусиды колхозят фасад уже в массовом порядке.
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airmax78
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