Додано: Вів 15 жов, 2019 15:18

барабашов написав: И получается что в обоих случаях тратится сумма около 400куе, а то и больше, или там трёха с комнатами в 11метров, что даже Серж забракуэ? И получается что в обоих случаях тратится сумма, а то и больше, или там трёха с комнатами в 11метров, что даже Серж забракуэ?

Serg-ik написав: investorkiev написав: К сожалению да - у него дети, все заработки «сьедаются». Есть сумма на доплату, но она фиксированная и не супер-большая.

Пост не о друге - я ему посоветовал ютиться и дальше в двушке и копить, и ждать подходящего случая.

Дело в том, что и новых комфорт-класса комплексов по умеренной цене я не вижу, от надежных застройщиков. К сожалению да - у него дети,. Есть сумма на доплату, но она фиксированная и не супер-большая.Пост не о друге -ютиться и дальше в двушке и, и ждать подходящего случая.Дело в том, что и новых комфорт-класса комплексов по умеренной цене я не вижу, от надежных застройщиков.

Меня давно и много раз зафукали за такую стратегию.

Вы здесь радуетесь, что всё ракетой вверх, а другу, который все проедает, советуете копить. С чего копить? Почему не советуете покупать?

похоже застройщики поняли, что надо рассчитывать на покупки среди топ-чиновников и прочей братии, что кормится ( на законных основаниях, как это не удивительно) из госбюджета, а не на пролетариев с наследными хрущами, желающими переехать за тощую котлету в комфорт-класс. Меня давно и много раз зафукали за такую стратегию.Вы здесь радуетесь, что всё ракетой вверх, а другу, который все проедает, советуете копить. С чего копить? Почему не советуете покупать?похоже застройщики поняли, что надо рассчитывать на покупки среди топ-чиновников и прочей братии, что кормится ( на законных основаниях, как это не удивительно) из госбюджета, а не на пролетариев с наследными хрущами, желающими переехать за тощую котлету в комфорт-класс.

ну вобщем-то да. При чем в 2/3 случаев это практически все деньги, что есть в наличии.все описываемые случаи - покупки для себя, для жизни.Кстати, я когда покупал свою первую (да и потом вторую) квартиру - то это были покупки мало того что на все деньги, так еще и в кредит брал недостающие деньги. И это было нормально, считалось успехом. А сейчас пишут что ТОП-хата в Киеве (а-ля Тетрис и ЦП) должны делаться максимум на 50% капитала. Зажрались люди, зажрались. Такие хаты должны покупаться на все деньги, вплоть до вывернутых карманов - и это только первый взнос 30%, а остальное - в ипотеку на 10-15 лет. Вот это будет адекватно. Пока же мы видим явно низкие цены, раз у народа после таких покупок за кеш еще и бабло остается. Цель - что-бы за эти 400куе можно было купить максимум 1к в ЦП (и то с потертым после посуточной аренды ремонтом - потому что с новым должно стоить минимум полляма). Это кстати Аирмакс подтвердит.Серж, у него другая ситуация - у него есть двушка в новострое, где он живет, но она стала малой. Тоесть он УЖЕ ИГРОК КРЖН. В случае роста цен его двушка тоже полетит на РАКЕТЕ. Понимаете?Чего он может ждать? Ну, даже при взлетающей ракете у него много вариантов:- кто-то захочет в несезон выставить на продажу свою трешку в интересующем его комплексе с небольшим дисконтом, и он сможет сделать обмен с доплатой- кто-то из надежных застройщиков начнет строить комплекс в интересующей его локации по приемлемой цене и он возьмет рассрочку (первый взнос у него есть, пока будет строиться дом - он будет торговать своей двушкой. Учитывая вероятность РАКЕТЫ, то он может еще и в плюсе оказаться - двушка за время достройки комплекса подорожает, и он продаст ее и еще и на ремонт хватит и на паркоместо и на новую машинку С-класса).- кто-то из строящихся комплексов обьявит акцию или на моменте курсового скачка разница будет в приемлемых для него рамках.Короче, наличие своей двушки очень развязывает ему руки, вплоть до того чтобы ее сдать в аренду, а самому снять нужную ему трешку (доплата в месяц будет минимальная - 100$, ну 200$ - трешку еще попробуй сдай, поэтому можно торговаться). На самом деле это наверное оптимальный вариант, но жена его пока против. Тут хеджируется рост цены аренды - его то квартира в случае любой РАКЕТЫ тоже вырастет.А вот у вас ситуация намного хуже - у вас нет столько вариантов. По сути, с вашей котлеткой (по другому ее уже и не назовешь - а еще 3-4 года назад это была КОТЛЕТИЩЕ) особо вариантов и нету, ну разве что Варшавский или МК, и то не факт что хватит на трешку с поставкой через 2-3 года. Но вы упорствуете.... а #надабрать #туземун #лендлордывизионеры