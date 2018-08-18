Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Меня давно и много раз зафукали за такую стратегию. Вы здесь радуетесь, что всё ракетой вверх, а другу, который все проедает, советуете копить. С чего копить? Почему не советуете покупать? похоже застройщики поняли, что надо рассчитывать на покупки среди топ-чиновников и прочей братии, что кормится ( на законных основаниях, как это не удивительно) из госбюджета, а не на пролетариев с наследными хрущами, желающими переехать за тощую котлету в комфорт-класс.
Нужна дешевая ипотека и государственное регулирование цен. Это будет наш противоракетный комплекс "Патриот".
Будет и патриот, и крем-коломойского-брюле на сдачу ...
Предложение Коломойского просто - вместо денег он хочет получить землю. Землю находящуюся в собственности государства. У государства такая земля есть и очень много. Стоимость ее, особенно вблизи больших городов огромна. Последующая перепродажа этой земли может принести Коломойскому значительно больше 2 млрд. $. В документах переданных в Одессе Зеленскому и содержались точные указания земельных участков, которые Коломойский желает получить от государства. Вся прелесть ситуации для этой дивной парочки во-первых состоит в том, что эта форма изменения собственности не попадает ни под какие ограничивающие законодательные акты.
Коломойский - это просто какой-то ПЦ. Народ там суетился, скупал паи, собирал земельные банки всеми правдами и неправдами, на IPO выходил. А Беня сейчас просто так заберет 1 млн. га (или на сколько у него наглости хватит - а у него хватит на всех) и станет крупнейшим агрохолдингом страны (а может и в Восточной Европе). Надо в шахматы ввести новую фигуру - "Беня". Стоит всю игру за пределами доски, а когда тебе объявляют шах, ты ее просто достаешь, ставишь на любое поле и выигрываешь.
А есть ли смысл загонять 400куе в киевскую квартиру, пусть даже в прицентре!?! ну разве что для себя любимого и своей семьи, если ещё столько же остаётся на счетах, но если расчёт под аренду или перепродажу, полляма USD... за эти деньги +/- в европах на доходный дом можно замахнуться на несколько квартир.
airmax78 написав:Коломойский - это просто какой-то ПЦ. Народ там суетился, скупал паи, собирал земельные банки всеми правдами и неправдами, на IPO выходил. А Беня сейчас просто так заберет 1 млн. га (или на сколько у него наглости хватит - а у него хватит на всех) и станет крупнейшим агрохолдингом страны (а может и в Восточной Европе). Надо в шахматы ввести новую фигуру - "Беня". Стоит всю игру за пределами доски, а когда тебе объявляют шах, ты ее просто достаешь, ставишь на любое поле и выигрываешь.
як кажуть, ну любу хитрозаточену гайку з лівою різбою найдеться болт, так думаю із буде із Бенею
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
барабашов написав:И получается что в обоих случаях тратится сумма около 400куе, а то и больше, или там трёха с комнатами в 11метров, что даже Серж забракуэ?
ну вобщем-то да. При чем в 2/3 случаев это практически все деньги, что есть в наличии. все описываемые случаи - покупки для себя, для жизни.
Кстати, я когда покупал свою первую (да и потом вторую) квартиру - то это были покупки мало того что на все деньги, так еще и в кредит брал недостающие деньги. И это было нормально, считалось успехом. А сейчас пишут что ТОП-хата в Киеве (а-ля Тетрис и ЦП) должны делаться максимум на 50% капитала. Зажрались люди, зажрались. Такие хаты должны покупаться на все деньги, вплоть до вывернутых карманов - и это только первый взнос 30%, а остальное - в ипотеку на 10-15 лет. Вот это будет адекватно. Пока же мы видим явно низкие цены, раз у народа после таких покупок за кеш еще и бабло остается. Цель - что-бы за эти 400куе можно было купить максимум 1к в ЦП (и то с потертым после посуточной аренды ремонтом - потому что с новым должно стоить минимум полляма). Это кстати Аирмакс подтвердит.
Serg-ik написав:
investorkiev написав:К сожалению да - у него дети, все заработки «сьедаются». Есть сумма на доплату, но она фиксированная и не супер-большая. Пост не о друге - я ему посоветовал ютиться и дальше в двушке и копить, и ждать подходящего случая. Дело в том, что и новых комфорт-класса комплексов по умеренной цене я не вижу, от надежных застройщиков.
Меня давно и много раз зафукали за такую стратегию. Вы здесь радуетесь, что всё ракетой вверх, а другу, который все проедает, советуете копить. С чего копить? Почему не советуете покупать? похоже застройщики поняли, что надо рассчитывать на покупки среди топ-чиновников и прочей братии, что кормится ( на законных основаниях, как это не удивительно) из госбюджета, а не на пролетариев с наследными хрущами, желающими переехать за тощую котлету в комфорт-класс.
Серж, у него другая ситуация - у него есть двушка в новострое, где он живет, но она стала малой. Тоесть он УЖЕ ИГРОК КРЖН. В случае роста цен его двушка тоже полетит на РАКЕТЕ. Понимаете?
Чего он может ждать? Ну, даже при взлетающей ракете у него много вариантов: - кто-то захочет в несезон выставить на продажу свою трешку в интересующем его комплексе с небольшим дисконтом, и он сможет сделать обмен с доплатой - кто-то из надежных застройщиков начнет строить комплекс в интересующей его локации по приемлемой цене и он возьмет рассрочку (первый взнос у него есть, пока будет строиться дом - он будет торговать своей двушкой. Учитывая вероятность РАКЕТЫ, то он может еще и в плюсе оказаться - двушка за время достройки комплекса подорожает, и он продаст ее и еще и на ремонт хватит и на паркоместо и на новую машинку С-класса). - кто-то из строящихся комплексов обьявит акцию или на моменте курсового скачка разница будет в приемлемых для него рамках.
Короче, наличие своей двушки очень развязывает ему руки, вплоть до того чтобы ее сдать в аренду, а самому снять нужную ему трешку (доплата в месяц будет минимальная - 100$, ну 200$ - трешку еще попробуй сдай, поэтому можно торговаться). На самом деле это наверное оптимальный вариант, но жена его пока против. Тут хеджируется рост цены аренды - его то квартира в случае любой РАКЕТЫ тоже вырастет.
А вот у вас ситуация намного хуже - у вас нет столько вариантов. По сути, с вашей котлеткой (по другому ее уже и не назовешь - а еще 3-4 года назад это была КОТЛЕТИЩЕ) особо вариантов и нету, ну разве что Варшавский или МК, и то не факт что хватит на трешку с поставкой через 2-3 года. Но вы упорствуете.... а #надабрать #туземун #лендлордывизионеры
airmax78 написав:Коломойский - это просто какой-то ПЦ. Народ там суетился, скупал паи, собирал земельные банки всеми правдами и неправдами, на IPO выходил. А Беня сейчас просто так заберет 1 млн. га (или на сколько у него наглости хватит - а у него хватит на всех) и станет крупнейшим агрохолдингом страны (а может и в Восточной Европе). Надо в шахматы ввести новую фигуру - "Беня". Стоит всю игру за пределами доски, а когда тебе объявляют шах, ты ее просто достаешь, ставишь на любое поле и выигрываешь.
Беня просто привез канистрочку и доливает из нее топливо в ракету - думает что там еще не полные баки. А вам кажется что от наоборот - сливает немного топлива из ракеты в свою канистрочку, что бы потом не лететь, а с комфортом проехать на своем Бентли (хотя вроде где-то читал что он ездит на Шкоде Октавии дизель и пользуется кнопочной Нокией 3110, и одевает бабушкин свитер до сих пор - такое бывает: на почве жадности чокаются даже самые богатые люди - в США много таких примеров).
investorkiev написав:Кстати, я когда покупал свою первую (да и потом вторую) квартиру - то это были покупки мало того что на все деньги, так еще и в кредит брал недостающие деньги. И это было нормально, считалось успехом. А сейчас пишут что ТОП-хата в Киеве (а-ля Тетрис и ЦП) должны делаться максимум на 50% капитала. Зажрались люди, зажрались. Такие хаты должны покупаться на все деньги, вплоть до вывернутых карманов - и это только первый взнос 30%, а остальное - в ипотеку на 10-15 лет. Вот это будет адекватно. Пока же мы видим явно низкие цены, раз у народа после таких покупок за кеш еще и бабло остается. Цель - что-бы за эти 400куе можно было купить максимум 1к в ЦП (и то с потертым после посуточной аренды ремонтом - потому что с новым должно стоить минимум полляма). Это кстати Аирмакс подтвердит.
мені диплом МБА, якого нема каже, що це endowment effect, що якщо дуже кортить, то орендуй а не купуй
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
investorkiev написав:Серж, у него другая ситуация - у него есть двушка в новострое, где он живет, но она стала малой. Тоесть он УЖЕ ИГРОК КРЖН. В случае роста цен его двушка тоже полетит на РАКЕТЕ. Понимаете?
Чего он может ждать? Ну, даже при взлетающей ракете у него много вариантов: - кто-то захочет в несезон выставить на продажу свою трешку в интересующем его комплексе с небольшим дисконтом, и он сможет сделать обмен с доплатой - кто-то из надежных застройщиков начнет строить комплекс в интересующей его локации по приемлемой цене и он возьмет рассрочку (первый взнос у него есть, пока будет строиться дом - он будет торговать своей двушкой. Учитывая вероятность РАКЕТЫ, то он может еще и в плюсе оказаться - двушка за время достройки комплекса подорожает, и он продаст ее и еще и на ремонт хватит и на паркоместо и на новую машинку С-класса). - кто-то из строящихся комплексов обьявит акцию или на моменте курсового скачка разница будет в приемлемых для него рамках.
в Сержика один шанс - уїхать в условну Березань/Коростень і взять то що хоче і по засобам !!!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:Я от не розумію, чому ти залишаєшся в США? Середній клас зменшується. Твої діти будуть конкурувати за коледж/роботу із азіатами. Я ще розумію, приїхати і зрубати бабла. Але на дальню перспективу штати уже не торт.