RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2027202820292030

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:43

  Ser Fil написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Меня давно и много раз зафукали за такую стратегию.
Вы здесь радуетесь, что всё ракетой вверх, а другу, который все проедает, советуете копить. С чего копить? Почему не советуете покупать?
похоже застройщики поняли, что надо рассчитывать на покупки среди топ-чиновников и прочей братии, что кормится ( на законных основаниях, как это не удивительно) из госбюджета, а не на пролетариев с наследными хрущами, желающими переехать за тощую котлету в комфорт-класс.

Нужна дешевая ипотека и государственное регулирование цен. Это будет наш противоракетный комплекс "Патриот".

Будет и патриот, и крем-коломойского-брюле на сдачу ... :mrgreen:
Предложение Коломойского просто - вместо денег он хочет получить землю. Землю находящуюся в собственности государства. У государства такая земля есть и очень много. Стоимость ее, особенно вблизи больших городов огромна. Последующая перепродажа этой земли может принести Коломойскому значительно больше 2 млрд. $.
В документах переданных в Одессе Зеленскому и содержались точные указания земельных участков, которые Коломойский желает получить от государства.
Вся прелесть ситуации для этой дивной парочки во-первых состоит в том, что эта форма изменения собственности не попадает ни под какие ограничивающие законодательные акты.

https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_15.html

Коломойский - это просто какой-то ПЦ. Народ там суетился, скупал паи, собирал земельные банки всеми правдами и неправдами, на IPO выходил. А Беня сейчас просто так заберет 1 млн. га (или на сколько у него наглости хватит - а у него хватит на всех) и станет крупнейшим агрохолдингом страны (а может и в Восточной Европе). Надо в шахматы ввести новую фигуру - "Беня". Стоит всю игру за пределами доски, а когда тебе объявляют шах, ты ее просто достаешь, ставишь на любое поле и выигрываешь.
airmax78
 
Повідомлень: 32071
З нами з: 25.10.12
Подякував: 819 раз.
Подякували: 3704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А есть ли смысл загонять 400куе :shock: в киевскую квартиру, пусть даже в прицентре!?! ну разве что для себя любимого и своей семьи, если ещё столько же остаётся на счетах, но если расчёт под аренду или перепродажу, полляма USD... за эти деньги +/- в европах на доходный дом можно замахнуться на несколько квартир.
pirat-d
 
Повідомлень: 177
З нами з: 06.07.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:57

pirat-d
тут говорят, что там холостяк, а здесь большие перспективы.
как у шарика из бородатого анекдота.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14184
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 4076 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:18

  airmax78 написав:Коломойский - это просто какой-то ПЦ. Народ там суетился, скупал паи, собирал земельные банки всеми правдами и неправдами, на IPO выходил. А Беня сейчас просто так заберет 1 млн. га (или на сколько у него наглости хватит - а у него хватит на всех) и станет крупнейшим агрохолдингом страны (а может и в Восточной Европе). Надо в шахматы ввести новую фигуру - "Беня". Стоит всю игру за пределами доски, а когда тебе объявляют шах, ты ее просто достаешь, ставишь на любое поле и выигрываешь.

як кажуть, ну любу хитрозаточену гайку з лівою різбою найдеться болт,
так думаю із буде із Бенею
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16482
З нами з: 09.03.14
Подякував: 969 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:18

  барабашов написав:И получается что в обоих случаях тратится сумма около 400куе, а то и больше, или там трёха с комнатами в 11метров, что даже Серж забракуэ?

ну вобщем-то да. При чем в 2/3 случаев это практически все деньги, что есть в наличии.
все описываемые случаи - покупки для себя, для жизни.

Кстати, я когда покупал свою первую (да и потом вторую) квартиру - то это были покупки мало того что на все деньги, так еще и в кредит брал недостающие деньги. И это было нормально, считалось успехом. А сейчас пишут что ТОП-хата в Киеве (а-ля Тетрис и ЦП) должны делаться максимум на 50% капитала. Зажрались люди, зажрались. Такие хаты должны покупаться на все деньги, вплоть до вывернутых карманов - и это только первый взнос 30%, а остальное - в ипотеку на 10-15 лет. Вот это будет адекватно. Пока же мы видим явно низкие цены, раз у народа после таких покупок за кеш еще и бабло остается. Цель - что-бы за эти 400куе можно было купить максимум 1к в ЦП (и то с потертым после посуточной аренды ремонтом - потому что с новым должно стоить минимум полляма). Это кстати Аирмакс подтвердит.

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:К сожалению да - у него дети, все заработки «сьедаются». Есть сумма на доплату, но она фиксированная и не супер-большая.
Пост не о друге - я ему посоветовал ютиться и дальше в двушке и копить, и ждать подходящего случая.
Дело в том, что и новых комфорт-класса комплексов по умеренной цене я не вижу, от надежных застройщиков.

Меня давно и много раз зафукали за такую стратегию.
Вы здесь радуетесь, что всё ракетой вверх, а другу, который все проедает, советуете копить. С чего копить? Почему не советуете покупать?
похоже застройщики поняли, что надо рассчитывать на покупки среди топ-чиновников и прочей братии, что кормится ( на законных основаниях, как это не удивительно) из госбюджета, а не на пролетариев с наследными хрущами, желающими переехать за тощую котлету в комфорт-класс.


Серж, у него другая ситуация - у него есть двушка в новострое, где он живет, но она стала малой. Тоесть он УЖЕ ИГРОК КРЖН. В случае роста цен его двушка тоже полетит на РАКЕТЕ. Понимаете?

Чего он может ждать? Ну, даже при взлетающей ракете у него много вариантов:
- кто-то захочет в несезон выставить на продажу свою трешку в интересующем его комплексе с небольшим дисконтом, и он сможет сделать обмен с доплатой
- кто-то из надежных застройщиков начнет строить комплекс в интересующей его локации по приемлемой цене и он возьмет рассрочку (первый взнос у него есть, пока будет строиться дом - он будет торговать своей двушкой. Учитывая вероятность РАКЕТЫ, то он может еще и в плюсе оказаться - двушка за время достройки комплекса подорожает, и он продаст ее и еще и на ремонт хватит и на паркоместо и на новую машинку С-класса).
- кто-то из строящихся комплексов обьявит акцию или на моменте курсового скачка разница будет в приемлемых для него рамках.

Короче, наличие своей двушки очень развязывает ему руки, вплоть до того чтобы ее сдать в аренду, а самому снять нужную ему трешку (доплата в месяц будет минимальная - 100$, ну 200$ - трешку еще попробуй сдай, поэтому можно торговаться). На самом деле это наверное оптимальный вариант, но жена его пока против. Тут хеджируется рост цены аренды - его то квартира в случае любой РАКЕТЫ тоже вырастет.

А вот у вас ситуация намного хуже - у вас нет столько вариантов. По сути, с вашей котлеткой (по другому ее уже и не назовешь - а еще 3-4 года назад это была КОТЛЕТИЩЕ) особо вариантов и нету, ну разве что Варшавский или МК, и то не факт что хватит на трешку с поставкой через 2-3 года. Но вы упорствуете.... а #надабрать #туземун #лендлордывизионеры
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 06.03.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:26

  airmax78 написав:Коломойский - это просто какой-то ПЦ. Народ там суетился, скупал паи, собирал земельные банки всеми правдами и неправдами, на IPO выходил. А Беня сейчас просто так заберет 1 млн. га (или на сколько у него наглости хватит - а у него хватит на всех) и станет крупнейшим агрохолдингом страны (а может и в Восточной Европе). Надо в шахматы ввести новую фигуру - "Беня". Стоит всю игру за пределами доски, а когда тебе объявляют шах, ты ее просто достаешь, ставишь на любое поле и выигрываешь.


Беня просто привез канистрочку и доливает из нее топливо в ракету - думает что там еще не полные баки. А вам кажется что от наоборот - сливает немного топлива из ракеты в свою канистрочку, что бы потом не лететь, а с комфортом проехать на своем Бентли (хотя вроде где-то читал что он ездит на Шкоде Октавии дизель и пользуется кнопочной Нокией 3110, и одевает бабушкин свитер до сих пор - такое бывает: на почве жадности чокаются даже самые богатые люди - в США много таких примеров).
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 06.03.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Кстати, я когда покупал свою первую (да и потом вторую) квартиру - то это были покупки мало того что на все деньги, так еще и в кредит брал недостающие деньги. И это было нормально, считалось успехом. А сейчас пишут что ТОП-хата в Киеве (а-ля Тетрис и ЦП) должны делаться максимум на 50% капитала. Зажрались люди, зажрались. Такие хаты должны покупаться на все деньги, вплоть до вывернутых карманов - и это только первый взнос 30%, а остальное - в ипотеку на 10-15 лет. Вот это будет адекватно. Пока же мы видим явно низкие цены, раз у народа после таких покупок за кеш еще и бабло остается. Цель - что-бы за эти 400куе можно было купить максимум 1к в ЦП (и то с потертым после посуточной аренды ремонтом - потому что с новым должно стоить минимум полляма). Это кстати Аирмакс подтвердит.

мені диплом МБА, якого нема каже, що це endowment effect, що якщо дуже кортить, то орендуй а не купуй
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16482
З нами з: 09.03.14
Подякував: 969 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Серж, у него другая ситуация - у него есть двушка в новострое, где он живет, но она стала малой. Тоесть он УЖЕ ИГРОК КРЖН. В случае роста цен его двушка тоже полетит на РАКЕТЕ. Понимаете?

Чего он может ждать? Ну, даже при взлетающей ракете у него много вариантов:
- кто-то захочет в несезон выставить на продажу свою трешку в интересующем его комплексе с небольшим дисконтом, и он сможет сделать обмен с доплатой
- кто-то из надежных застройщиков начнет строить комплекс в интересующей его локации по приемлемой цене и он возьмет рассрочку (первый взнос у него есть, пока будет строиться дом - он будет торговать своей двушкой. Учитывая вероятность РАКЕТЫ, то он может еще и в плюсе оказаться - двушка за время достройки комплекса подорожает, и он продаст ее и еще и на ремонт хватит и на паркоместо и на новую машинку С-класса).
- кто-то из строящихся комплексов обьявит акцию или на моменте курсового скачка разница будет в приемлемых для него рамках.

в Сержика один шанс - уїхать в условну Березань/Коростень і взять то що хоче і по засобам
!!!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16482
З нами з: 09.03.14
Подякував: 969 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:33

  flyman написав:Я от не розумію, чому ти залишаєшся в США?
Середній клас зменшується.
Твої діти будуть конкурувати за коледж/роботу із азіатами.
Я ще розумію, приїхати і зрубати бабла.
Але на дальню перспективу штати уже не торт.

Все не так плохо . :) а конкуренция - это нормально.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3445
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2027202820292030
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: change_pm і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1664, 1665, 1666
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16653 2622859
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 жов, 2019 13:18
Faceless
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8047
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183986
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15347)
15.10.2019 16:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.