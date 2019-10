Додано: Вів 15 жов, 2019 15:18

airmax78 написав: Коломойский - это просто какой-то ПЦ. Народ там суетился, скупал паи, собирал земельные банки всеми правдами и неправдами, на IPO выходил. А Беня сейчас просто так заберет 1 млн. га (или на сколько у него наглости хватит - а у него хватит на всех) и станет крупнейшим агрохолдингом страны (а может и в Восточной Европе). Надо в шахматы ввести новую фигуру - "Беня". Стоит всю игру за пределами доски, а когда тебе объявляют шах, ты ее просто достаешь, ставишь на любое поле и выигрываешь. Коломойский - это просто какой-то ПЦ. Народ там суетился, скупал паи, собирал земельные банки всеми правдами и неправдами, на IPO выходил. А Беня сейчас просто так заберет 1 млн. га (или на сколько у него наглости хватит - а у него хватит на всех) и станет крупнейшим агрохолдингом страны (а может и в Восточной Европе). Надо в шахматы ввести новую фигуру - "Беня". Стоит всю игру за пределами доски, а когда тебе объявляют шах, ты ее просто достаешь, ставишь на любое поле и выигрываешь.

як кажуть, ну любу хитрозаточену гайку з лівою різбою найдеться болт,

