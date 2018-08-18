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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:06
как люди выходят из инвестиции 400куе в киевскую квартиру?
Реально продать эти кв.метры в течении +/- месяца или нужен дисконт процентов в 30 и полгода времени?
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pirat-d
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Додано: Вів 15 жов, 2019 16:18
И мне это интересно
У нас возможна продажа лишь экспату с мусульманских/иудейских стран
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барабашов
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Додано: Вів 15 жов, 2019 16:25
pirat-d написав:
как люди выходят из инвестиции 400куе в киевскую квартиру?
Реально продать эти кв.метры в течении +/- месяца или нужен дисконт процентов в 30 и полгода времени?
Это как с новой машиной премиум класса.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 16:25
барабашов написав:
И мне это интересно
У нас возможна продажа лишь экспату с мусульманских/иудейских стран
Иудейские страны это какие?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Вів 15 жов, 2019 16:25
pirat-d написав:
как люди выходят из инвестиции 400куе в киевскую квартиру?
Реально продать эти кв.метры в течении +/- месяца или нужен дисконт процентов в 30 и полгода времени?
читай внимательно - я написал что купили трешку с ремонтом в НЛ за +- эту сумму. Если кто-то купил - значит кто-то продал, логично?
Но не за месяц естественно.
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investorkiev
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Додано: Вів 15 жов, 2019 16:28
investorkiev написав:
Тоесть он УЖЕ ИГРОК КРЖН. В случае роста цен его двушка тоже полетит на РАКЕТЕ. Понимаете?
Чего он может ждать? Ну, даже при взлетающей ракете у него много вариантов:
не знаю как Вы считаете, а я считаю так.
Был метр по 800 баксов ( условно) и его двуха 55 метров стоила 44 000, а желаемая трёха 80 метров 64 000. Котлета была 10 000 и она не была достаточной. При росте цен до 1200 , двуха 66 000, а трёха 96 000, разница уже в 30 000, а не в 20 000 , как ранее. А котлета, как мы знаем, расти не может. И Вы, как опытный иивестор, считаете, что другу должно повезти на чьём-то чужом горе: срочная продажа.
Акция у застройщика-не вариант, акции -за 2 года до сдачи, за 3 года до окончания ремонта. Жить где он будет, если двуху продаст? Аренда съест экономию
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 15 жов, 2019 16:36
Serg-ik написав: investorkiev написав:
Тоесть он УЖЕ ИГРОК КРЖН. В случае роста цен его двушка тоже полетит на РАКЕТЕ. Понимаете?
Чего он может ждать? Ну, даже при взлетающей ракете у него много вариантов:
не знаю как Вы считаете, а я считаю так.
Был метр по 800 баксов ( условно) и его двуха 55 метров стоила 44 000, а желаемая трёха 80 метров 64 000. Котлета была 10 000 и она не была достаточной. При росте цен до 1200 , двуха 66 000, а трёха 96 000, разница уже в 30 000, а не в 20 000 , как ранее. А котлета, как мы знаем, расти не может. И Вы, как опытный иивестор, считаете, что другу должно повезти на чьём-то чужом горе: срочная продажа.
Акция у застройщика-не вариант, акции -за 2 года до сдачи, за 3 года до окончания ремонта. Жить где он будет, если двуху продаст? Аренда съест экономию
Вам же сказали что ракета, значит ракета. И точка. Спорить дальше бесполезно
Живите своим умом!
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Додано: Вів 15 жов, 2019 16:44
Serg-ik написав: investorkiev написав:
Тоесть он УЖЕ ИГРОК КРЖН. В случае роста цен его двушка тоже полетит на РАКЕТЕ. Понимаете?
Чего он может ждать? Ну, даже при взлетающей ракете у него много вариантов:
не знаю как Вы считаете, а я считаю так.
Был метр по 800 баксов ( условно) и его двуха 55 метров стоила 44 000, а желаемая трёха 80 метров 64 000. Котлета была 10 000 и она не была достаточной. При росте цен до 1200 , двуха 66 000, а трёха 96 000, разница уже в 30 000, а не в 20 000 , как ранее. А котлета, как мы знаем, расти не может. И Вы, как опытный иивестор, считаете, что другу должно повезти на чьём-то чужом горе: срочная продажа.
Акция у застройщика-не вариант, акции -за 2 года до сдачи, за 3 года до окончания ремонта. Жить где он будет, если двуху продаст? Аренда съест экономию
мысли в целом правильные, подтверждают теорию юры-теплотехника, но это если рассматривать ситуацию без кредитного плеча
но вы то для себя какую стратегию выбрали?
учитывая что вы так точно в аренде Овер 10 лет...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 15 жов, 2019 16:44
Serg-ik написав: investorkiev написав:
Тоесть он УЖЕ ИГРОК КРЖН. В случае роста цен его двушка тоже полетит на РАКЕТЕ. Понимаете?
Чего он может ждать? Ну, даже при взлетающей ракете у него много вариантов:
не знаю как Вы считаете, а я считаю так.
Был метр по 800 баксов ( условно) и его двуха 55 метров стоила 44 000, а желаемая трёха 80 метров 64 000. Котлета была 10 000 и она не была достаточной. При росте цен до 1200 , двуха 66 000, а трёха 96 000, разница уже в 30 000, а не в 20 000 , как ранее. А котлета, как мы знаем, расти не может. И Вы, как опытный иивестор, считаете, что другу должно повезти на чьём-то чужом горе: срочная продажа.
Акция у застройщика-не вариант, акции -за 2 года до сдачи, за 3 года до окончания ремонта. Жить где он будет, если двуху продаст? Аренда съест экономию
Улучшать жилищные условия надо на падающем рынке. На растущем своими силами это сделать очень сложно - "надо больше работать"(с). На быстро растущем, имхо, практически нереально. Только в кредит или принимая на себя риски недостроя.
Кредиты - слишком дорогие. Риски недостроя вы на себя принимать не готовы. Остается надеяться на возвращение падающего рынка.
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airmax78
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Додано: Вів 15 жов, 2019 17:02
airmax78 написав:
Улучшать жилищные условия надо на падающем рынке.
Или на нейтральном.
Живите своим умом!
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