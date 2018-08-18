Додано: Вів 15 жов, 2019 16:28

investorkiev написав: Тоесть он УЖЕ ИГРОК КРЖН. В случае роста цен его двушка тоже полетит на РАКЕТЕ. Понимаете?



Чего он может ждать? Ну, даже при взлетающей ракете у него много вариантов: Тоесть он УЖЕ ИГРОК КРЖН. В случае роста цен его двушка тоже полетит на РАКЕТЕ. Понимаете?Чего он может ждать? Ну, даже при взлетающей ракете у него много вариантов:

не знаю как Вы считаете, а я считаю так.Был метр по 800 баксов ( условно) и его двуха 55 метров стоила 44 000, а желаемая трёха 80 метров 64 000. Котлета была 10 000 и она не была достаточной. При росте цен до 1200 , двуха 66 000, а трёха 96 000, разница уже в 30 000, а не в 20 000 , как ранее. А котлета, как мы знаем, расти не может. И Вы, как опытный иивестор, считаете, что другу должно повезти на чьём-то чужом горе: срочная продажа.Акция у застройщика-не вариант, акции -за 2 года до сдачи, за 3 года до окончания ремонта. Жить где он будет, если двуху продаст? Аренда съест экономию