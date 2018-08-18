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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2029203020312032

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Удалите
Востаннє редагувалось Kostia в Вів 15 жов, 2019 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, заметил тенденцию. Новострои стали меняться в моде очень быстро. То есть, то, что еще пару лет назад было типа стильно (например разные квадраты на фасаде и т д) сейчас уже выглядит очень дешево. Доходит до того, на рендере ты покупаешь типа модный дом, а через два года получаешь то что уже не выглядит круто. Поэтому, обращайте внимание в первую очередь на технические характеристики, а не на фасады, мопы и т д, это быстротечно и вы это уже сейчас должны замечать
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:19

  somilitark написав:Рынок начинает успокаиваться от неоправданного оптимизма от весенней зелени и сделаем их вместе.
Новостройки потихоньку начинают идти на встречу покупателю,появляются рассрочки,цены уже хоть не растут,но правда и не падают,короче рынок переходит в стадию оптимизм разбился вдребезги,пора понимать,что на горизонте рутина,без доступной ипотеки,без существенного роста экономики,без перспектив на улучшение.

Вот такие пироги малята,но надо не скулить,а думать как выловить рыбку в этой не очень светлой воде 8)

Сказал бы, что сейчас фаза отрицания потенциальными покупателями той реальности, что дно пройдено.
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