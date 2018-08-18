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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Удалите
Востаннє редагувалось Kostia в Вів 15 жов, 2019 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, заметил тенденцию. Новострои стали меняться в моде очень быстро. То есть, то, что еще пару лет назад было типа стильно (например разные квадраты на фасаде и т д) сейчас уже выглядит очень дешево. Доходит до того, на рендере ты покупаешь типа модный дом, а через два года получаешь то что уже не выглядит круто. Поэтому, обращайте внимание в первую очередь на технические характеристики, а не на фасады, мопы и т д, это быстротечно и вы это уже сейчас должны замечать
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:19
Сказал бы, что сейчас фаза отрицания потенциальными покупателями той реальности, что дно пройдено.
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