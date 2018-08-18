Додано: Вів 15 жов, 2019 18:50

hume написав: investorkiev написав: Га га га, реально под столом!!

Вы спрашивали что такое дно, товарищи?))



На заметку. Вдруг кому надо шото остановить. Или наоборот, ускорить. Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня провел совещание, на котором обсуждали как остановить строительство на крыше дома на Майдане Независимости в центре Киева. Помните ту кучу кирпичей. Все в фейсбуке постили. Похоже, на контроле у президента. Га га га, реально под столом!!Вы спрашивали что такое дно, товарищи?))На заметку. Вдруг кому надо шото остановить. Или наоборот, ускорить. Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня провел совещание, на котором обсуждали как остановить строительство на крыше дома на Майдане Независимости в центре Киева. Помните ту кучу кирпичей. Все в фейсбуке постили. Похоже, на контроле у президента.

такое возможно только в Украине. Целый премьер собирает совещание как остановить стройку на крыше дома, блл. Нам сдаваться кому то надо. Последний раз было так стыдно когда приделывали украинский флаг на бтр для захвата хулигана на мосту метро. такое возможно только в Украине. Целый премьер собирает совещание как остановить стройку на крыше дома, блл. Нам сдаваться кому то надо. Последний раз было так стыдно когда приделывали украинский флаг на бтр для захвата хулигана на мосту метро.

так я об этом же.государство вообще не в состоянии выполнить ни одной функции.Вот кстати пример, все слышали про "крымских моряков", которых недавно освободили.их сколько там было, кажется 27 человек?А я с удивлением узнал, что буквально неделю назад потерпел крушение какой-то буксир посреди Атлантики. Там среди команды было 10 человек украинских моряков. 2 нашли, остальные "пропали безвести". Погуглите, поучительно. Слышали ли об этом случае обыватели, кричали ли на митингах "спасите наших моряков"? Что сделало государство? Послало ли корабль на поиски? Может самолет? Или вертолет (если туда можно долететь)? Сделало ли вообще хоть что-то для защиты и спасения 8 своих граждан? Или может обьявило траур, если они погибли?Да всем наср..ть, на этом же нельзя попиариться.а тут целый балкон на Майдане строится )))