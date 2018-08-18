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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2029203020312032

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, заметил тенденцию. Новострои стали меняться в моде очень быстро. То есть, то, что еще пару лет назад было типа стильно (например разные квадраты на фасаде и т д) сейчас уже выглядит очень дешево. Доходит до того, на рендере ты покупаешь типа модный дом, а через два года получаешь то что уже не выглядит круто. Поэтому, обращайте внимание в первую очередь на технические характеристики, а не на фасады, мопы и т д, это быстротечно и вы это уже сейчас должны замечать
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:19

  somilitark написав:Рынок начинает успокаиваться от неоправданного оптимизма от весенней зелени и сделаем их вместе.
Новостройки потихоньку начинают идти на встречу покупателю,появляются рассрочки,цены уже хоть не растут,но правда и не падают,короче рынок переходит в стадию оптимизм разбился вдребезги,пора понимать,что на горизонте рутина,без доступной ипотеки,без существенного роста экономики,без перспектив на улучшение.

Вот такие пироги малята,но надо не скулить,а думать как выловить рыбку в этой не очень светлой воде 8)

Сказал бы, что сейчас фаза отрицания потенциальными покупателями той реальности, что дно пройдено.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Га га га, реально под столом!!
Вы спрашивали что такое дно, товарищи?))

На заметку. Вдруг кому надо шото остановить. Или наоборот, ускорить. Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня провел совещание, на котором обсуждали как остановить строительство на крыше дома на Майдане Независимости в центре Киева. Помните ту кучу кирпичей. Все в фейсбуке постили. Похоже, на контроле у президента.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:11

  investorkiev написав:Га га га, реально под столом!!
Вы спрашивали что такое дно, товарищи?))

На заметку. Вдруг кому надо шото остановить. Или наоборот, ускорить. Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня провел совещание, на котором обсуждали как остановить строительство на крыше дома на Майдане Независимости в центре Киева. Помните ту кучу кирпичей. Все в фейсбуке постили. Похоже, на контроле у президента.

:mrgreen: такое возможно только в Украине. Целый премьер собирает совещание как остановить стройку на крыше дома, блл. Нам сдаваться кому то надо. Последний раз было так стыдно когда приделывали украинский флаг на бтр для захвата хулигана на мосту метро.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:50

  hume написав:
  investorkiev написав:Га га га, реально под столом!!
Вы спрашивали что такое дно, товарищи?))

На заметку. Вдруг кому надо шото остановить. Или наоборот, ускорить. Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня провел совещание, на котором обсуждали как остановить строительство на крыше дома на Майдане Независимости в центре Киева. Помните ту кучу кирпичей. Все в фейсбуке постили. Похоже, на контроле у президента.

:mrgreen: такое возможно только в Украине. Целый премьер собирает совещание как остановить стройку на крыше дома, блл. Нам сдаваться кому то надо. Последний раз было так стыдно когда приделывали украинский флаг на бтр для захвата хулигана на мосту метро.

так я об этом же.

государство вообще не в состоянии выполнить ни одной функции.

Вот кстати пример, все слышали про "крымских моряков", которых недавно освободили.
их сколько там было, кажется 27 человек?

А я с удивлением узнал, что буквально неделю назад потерпел крушение какой-то буксир посреди Атлантики. Там среди команды было 10 человек украинских моряков. 2 нашли, остальные "пропали безвести". Погуглите, поучительно. Слышали ли об этом случае обыватели, кричали ли на митингах "спасите наших моряков"? Что сделало государство? Послало ли корабль на поиски? Может самолет? Или вертолет (если туда можно долететь)? Сделало ли вообще хоть что-то для защиты и спасения 8 своих граждан? Или может обьявило траур, если они погибли?
Да всем наср..ть, на этом же нельзя попиариться.
а тут целый балкон на Майдане строится )))
investorkiev
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